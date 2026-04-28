पेट के सूक्ष्मजीव पार्किंसंस रोग के खतरे के बारे में पहले से आगाह कर सकते हैं: नए अध्ययन से चौंकाने वाली जानकारी सामने

एक नए अध्ययन से पता चला है कि गट माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव पार्किंसंस रोग के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। जीबीए 1 जीन, जो पार्किंसंस रोग के लिए सबसे आम जोखिम कारक माना जाता है, इस बीमारी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शोध से पता चला है कि पेट के माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर पार्किंसंस रोग के बढ़ते खतरे से जुड़े हुए हैं।

प्रेट्र, नई दिल्ली। पार्किंसंस रोग , एक गंभीर न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी , जिसे आमतौर पर उम्र के साथ जुड़ा माना जाता है, अब पेट के सूक्ष्मजीवों के माध्यम से पहले ही पहचाना जा सकता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि गट माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव पार्किंसंस रोग के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह खोज विज्ञान जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन है, क्योंकि इससे बीमारी के शुरुआती चरणों में ही पहचान और इलाज की संभावना बढ़ जाती है। जीबीए 1 जीन , जो पार्किंसंस रोग के लिए सबसे आम जोखिम कारक माना जाता है, इस बीमारी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों में यह वेरिएंट पाया जाता है, उनमें पार्किंसंस होने का खतरा सामान्य से 30 गुना अधिक होता है। अध्ययन के अनुसार, जिन व्यक्तियों में जीबीए 1 जीन मौजूद होता है, उनकी आंतों के लगभग एक-चौथाई सूक्ष्मजीवों की संरचना में होने वाला बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनमें यह बीमारी विकसित होने की आशंका बहुत अधिक है। यह शोध 'नेचर मेडिसिन' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, और यह बताता है कि पेट के माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर पार्किंसंस रोग के बढ़ते खतरे से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने ब्रिटेन और इटली के प्रतिभागियों से प्राप्त क्लीनिकल और मल संबंधी डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पार्किंसंस रोग से पीड़ित 271 लोग और जीबीए 1 वेरिएंट वाले 43 ऐसे लोग शामिल थे, जिनमें बीमारी का कोई भी नैदानिक लक्षण अभी तक नहीं दिखा था। जब स्वस्थ लोगों और इस न्यूरोडीजेनरेटिव स्थिति से पीड़ित मरीजों के डेटा की तुलना की गई, तो एक बड़ा अंतर देखने को मिला: दोनों समूहों के बीच सूक्ष्मजीवों की कुल 176 प्रजातियों में साफ अंतर पाया गया। विश्लेषण में यह बात भी सामने आई कि स्वस्थ और बीमार समूहों के बीच गट माइक्रोबायोम के एक-चौथाई से भी अधिक भाग की मात्रा पूरी तरह से बदल गई थी। इस रिसर्च का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि पार्किंसंस बीमारी से जुड़े ये जैविक बदलाव, मरीज में बीमारी के बाहरी लक्षण दिखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस नई खोज की मदद से रोग के विकास के बिल्कुल शुरुआती चरणों में ही बीमारी की पहचान की जा सकेगी, जिससे समय रहते बचाव और इलाज के कदम उठाए जा सकेंगे। यह खोज पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों के इलाज में नई उम्मीद जागा सकती है। साथ ही, यह भी पता चला है कि आंतों के बैक्टीरिया स्ट्रेस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

प्रेट्र, नई दिल्ली। पार्किंसंस रोग, एक गंभीर न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी, जिसे आमतौर पर उम्र के साथ जुड़ा माना जाता है, अब पेट के सूक्ष्मजीवों के माध्यम से पहले ही पहचाना जा सकता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि गट माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव पार्किंसंस रोग के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह खोज विज्ञान जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन है, क्योंकि इससे बीमारी के शुरुआती चरणों में ही पहचान और इलाज की संभावना बढ़ जाती है। जीबीए 1 जीन, जो पार्किंसंस रोग के लिए सबसे आम जोखिम कारक माना जाता है, इस बीमारी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों में यह वेरिएंट पाया जाता है, उनमें पार्किंसंस होने का खतरा सामान्य से 30 गुना अधिक होता है। अध्ययन के अनुसार, जिन व्यक्तियों में जीबीए 1 जीन मौजूद होता है, उनकी आंतों के लगभग एक-चौथाई सूक्ष्मजीवों की संरचना में होने वाला बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनमें यह बीमारी विकसित होने की आशंका बहुत अधिक है। यह शोध 'नेचर मेडिसिन' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, और यह बताता है कि पेट के माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर पार्किंसंस रोग के बढ़ते खतरे से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने ब्रिटेन और इटली के प्रतिभागियों से प्राप्त क्लीनिकल और मल संबंधी डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पार्किंसंस रोग से पीड़ित 271 लोग और जीबीए 1 वेरिएंट वाले 43 ऐसे लोग शामिल थे, जिनमें बीमारी का कोई भी नैदानिक लक्षण अभी तक नहीं दिखा था। जब स्वस्थ लोगों और इस न्यूरोडीजेनरेटिव स्थिति से पीड़ित मरीजों के डेटा की तुलना की गई, तो एक बड़ा अंतर देखने को मिला: दोनों समूहों के बीच सूक्ष्मजीवों की कुल 176 प्रजातियों में साफ अंतर पाया गया। विश्लेषण में यह बात भी सामने आई कि स्वस्थ और बीमार समूहों के बीच गट माइक्रोबायोम के एक-चौथाई से भी अधिक भाग की मात्रा पूरी तरह से बदल गई थी। इस रिसर्च का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि पार्किंसंस बीमारी से जुड़े ये जैविक बदलाव, मरीज में बीमारी के बाहरी लक्षण दिखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस नई खोज की मदद से रोग के विकास के बिल्कुल शुरुआती चरणों में ही बीमारी की पहचान की जा सकेगी, जिससे समय रहते बचाव और इलाज के कदम उठाए जा सकेंगे। यह खोज पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों के इलाज में नई उम्मीद जागा सकती है। साथ ही, यह भी पता चला है कि आंतों के बैक्टीरिया स्ट्रेस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं





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