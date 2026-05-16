पेठे का मुरब्बा: घर पर बनाएं स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर मुरब्बा

पेठे का मुरब्बा गर्मियों के लिए एक प्राकृतिक औषधि है जो शरीर को ठंडा रखता है और पेट को ठंडक देता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लू से बचाता है। आप इसे घर पर ही बना सकते हैं और इसे घर के लिए तैयार रख सकते हैं।
शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में खाएं ' पेठे का मुरब्बा ', इस आसान रेसिपी से घर पर ही करें तैयार गर्मियों का मौसम आते ही चिलचिलाती धूप और पसीने से हम अक्सर बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में, शरीर को बाहर के साथ-साथ अंदर से भी ठंडा रखना बहुत जरूरी है।लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने आगरा का मशहूर पेठा तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेठे का मुरब्बा गर्मियों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि है?
यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लू से बचाता है और पेट को गजब की ठंडक देता है। बाजार से तो आपने इसे कई बार खरीद कर खाया होगा, लेकिन आज हम आपको इसे घर पर ही बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं
पेठे का मुरब्बा गर्मियों के लिए ठंडा रखना पेट को ठंडक पेठे का मुरब्बा बनाने की विधि पेठे का मुरब्बा बनाने के लिए आसान रेसिपी पेठे का मुरब्बा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत पेठे का मुरब्बा लू से बचाता है पेठे का मुरब्बा पेट को ठंडक देता है पेठे का मुरब्बा गर्मियों के लिए एक प्राकृतिक औ