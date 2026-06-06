पेड्डी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: राम चरण और जाह्नवी की फिल्म ने तीसरे दिन ही 100 करोड़ पार किए, वर्ल्डवाइड कमाई 155 करोड़

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई की। 4 जुन को रिलीज इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे दिन तक फिल्म का घरेलू कलेक्शन 116.36 करोड़ रुपये हो गया है।

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन ही भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। पहले दिन फिल्म ने 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 26.

90 करोड़ और तीसरे दिन 19.96 करोड़। इस तरह कुल घरेलू कलेक्शन 116.36 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 155 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने कार्तिक आर्यन की 'चंडू चैंपियन' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। तेलुगु वर्जन में सबसे ज्यादा 17.52 करोड़, हिंदी में 2.06 करोड़, कन्नड़ में 15 लाख और तमिल में 23 लाख रुपये का कलेक्शन हुआ। फिल्म में राम चरण, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु और बमन ईरानी जैसे कलाकार हैं





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