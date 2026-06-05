पेद्दी में जाह्नवी कपूर पर विवाद: गायत्री छगंती ने कहा, 'उन्हें हमेशा आई-कैंडी बनाकर दिखाया जाता है'

पेद्दी फिल्म में जाह्नवी कपूर का रोल बड़े विवाद का कारण बन रहा है। साउथ एक्ट्रेस गायत्री छगंती ने जाह्नवी पर सवाल खड़े किए और कहा कि वे हमेशा सेक्सी छवि पर जोर देती हैं। जाह्नवी के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है।

पेद्दी फिल्म में जाह्नवी कपूर का रोल बड़े विवाद का कारण बन रहा है। उन्हें आई-कैंडी की तरह पेश किया गया, जिससे दर्शक निराश हैं और अब साउथ एक्ट्रेस गायत्री छगंती ने इस पर सवाल खड़े किए। जाह्नवी को पेद्दी में बोल्ड सीन ्स के चलते ट्रोल्स का निशाना बना, जबकि फिल्म में कई बेहतर से अलग-अलग सीन्स हैं जो कहानी से जुड़े नहीं हैं। गायत्री ने यह कहा कि जाह्नवी के पिछले रोल्स में भी वे हमेशा सेक्सी दिखने की कोशिश करती रही हैं, जैसे कि परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में। जाह्नवी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य के साथ एक फिल्म है, जिसे राज मेहता बना रहे हैं.

पेद्दी फिल्म में जाह्नवी कपूर का रोल बड़े विवाद का कारण बन रहा है। उन्हें आई-कैंडी की तरह पेश किया गया, जिससे दर्शक निराश हैं और अब साउथ एक्ट्रेस गायत्री छगंती ने इस पर सवाल खड़े किए। जाह्नवी को पेद्दी में बोल्ड सीन्स के चलते ट्रोल्स का निशाना बना, जबकि फिल्म में कई बेहतर से अलग-अलग सीन्स हैं जो कहानी से जुड़े नहीं हैं। गायत्री ने यह कहा कि जाह्नवी के पिछले रोल्स में भी वे हमेशा सेक्सी दिखने की कोशिश करती रही हैं, जैसे कि परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में। जाह्नवी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य के साथ एक फिल्म है, जिसे राज मेहता बना रहे हैं





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