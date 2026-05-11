एक वीडियो में, साइबर मामलों के एक्सपर्ट अमित दुबे ने सलाह दी कि आपको अपने ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखना चाहिए और पेमेंट ऐप्स की जगह बैंकिंग ऐप्स के माध्यम से UPI लेनदेन करें। बैंक और अपने ऐप्स के बीच पहुंच आपकेinant ट्रांजैक्शन डेटा को सुरक्षित करता है और इसेbw पेमेंट ऐप्स तक नहीं पहुंचता है, जो आपकी जानकारी तालाबंदी से सुरक्षा करता है।
पेमेंट ऐप इस्तेमाल करना या बैंकिंग ऐप?
नेट पर बहुत लोकप्रिय वीडियो साइबर मामलों के एक्सपर्ट अमित दुबे द्वारा उपलब्ध है, जिसमें उर्दू में बताते हैं कि UPI पमेंट्स के लिए बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पेमेंट ऐप्स केवल एक मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं, जबकि असली ट्रांजैक्शन बैंक और NPCI के बीच होता है। असर में, किसी थर्ड पार्टी ऐप से अपनी पमेंट्स के बीच स्थान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। बैंकिंग ऐप्स को यूपीआई से सीधे चलाने से मैन इन द मिडल जैसे साइबर हमलों का खतरा कम होता है क्योंकि बीच में कोई तीसरा नहीं होता है। इससे आपके ट्रांजैक्शन डेटा बैंक और ऐप के बीच नहीं हटता है, यह केवल आपके बैंक के सुरक्षित सर्वर तक सीमित रहता है। इस वीडियो में बता दें कि सिटिजंस बैंक की iMobile ऐप में UPI पेमेंट करने के लिए आप बिना ऐप में लॉग इन करने में सक्षम होंगे। यह एप्लिकशंस पसंद करते हैं क्योंकि पेमेंट ऐप्स उतने ही आसान हैं जितने साधारण पेमेंट ऐप्स
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