पेयजल समस्याओं से जूझ रहे खैरवाही में भी अधिकारियों की लापरवाही, पानी टंकी से पानी नहीं मिल पा रहा है

बालोद जिले में पेयजल समस्याओं से कई गांवों के लोगों को जूझना पड़ रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण लाखों लोग पीएचई विभाग से मदद का इंतजार कर रहे हैं। बोर खनन håret जलस्त्रोत की कमी के कारण पेयजल की अधिक समस्याएं हो रही हैं। पीएचई विभाग से शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।

बालोद जिले में अधिकारी कलेक्टर के निर्देश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। शायद कलेक्टर के निर्देशों का पालन अधिकारियों को नहीं करना है। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी है और पेयजल समस्या भी गहरा गई है। बीते दिनों बालोद विकासखंड के ग्राम खपरी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्राम पंचायत पोंडी के आश्रित ग्राम खैरवाही में पानी टंकी निर्माण होने के लगभग डेढ़ साल बाद भी पानी टंकी से पानी सप्लाई नहीं होने की शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश्वरी साहू व जनपद पंचायत अध्यक्ष सरस्वती टेमरिया ने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से की थी।इस शिकायत पर कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि तीन दिन के भीतर खैरवाही में पानी टंकी से पानी सप्लाई कराएं व ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करें। पीएचई विभाग को दिए गए निर्देश को आज लगभग 11 दिन बीत गए पर यहां न अधिकारी आए और न ही ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी से पानी मिल रहा है।पेयजल समस्या से इस गांव के लगभग 600 से अधिक लोग परेशान हैं.

बालोद जिले में अधिकारी कलेक्टर के निर्देश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। शायद कलेक्टर के निर्देशों का पालन अधिकारियों को नहीं करना है। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी है और पेयजल समस्या भी गहरा गई है। बीते दिनों बालोद विकासखंड के ग्राम खपरी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्राम पंचायत पोंडी के आश्रित ग्राम खैरवाही में पानी टंकी निर्माण होने के लगभग डेढ़ साल बाद भी पानी टंकी से पानी सप्लाई नहीं होने की शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश्वरी साहू व जनपद पंचायत अध्यक्ष सरस्वती टेमरिया ने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से की थी।इस शिकायत पर कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि तीन दिन के भीतर खैरवाही में पानी टंकी से पानी सप्लाई कराएं व ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करें। पीएचई विभाग को दिए गए निर्देश को आज लगभग 11 दिन बीत गए पर यहां न अधिकारी आए और न ही ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी से पानी मिल रहा है।पेयजल समस्या से इस गांव के लगभग 600 से अधिक लोग परेशान हैं





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