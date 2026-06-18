प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए शहर की विविधता और भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस रोशनी का शहर है, यह रंगों का शहर है, यहां विचार हैं और नवाचार के लिए प्रेरणा है।

पेरिस में भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा- 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए शहर की विविधता और भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस रोशनी का शहर है, यह रंगों का शहर है, यहां विचार हैं और नवाचार के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों से आए भारतीय इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पेरिस को नए रंगों से भर देते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है और कोई बंगाली है। उन्होंने कहा कि भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 'भारत कनेक्ट' कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत में अपनी 12 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। पीएम ने कहा, फ्रांस में बसे भारतीयों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-फ्रांस के संबंधों में 21वीं सदी के दौरान बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 'भारत कनेक्ट' कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-फ्रांस के संबंधों में 21वीं सदी के दौरान बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 'भारत कनेक्ट' कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए हैं.

पेरिस में भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा- 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए शहर की विविधता और भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस रोशनी का शहर है, यह रंगों का शहर है, यहां विचार हैं और नवाचार के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों से आए भारतीय इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पेरिस को नए रंगों से भर देते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है और कोई बंगाली है। उन्होंने कहा कि भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 'भारत कनेक्ट' कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत में अपनी 12 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। पीएम ने कहा, फ्रांस में बसे भारतीयों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-फ्रांस के संबंधों में 21वीं सदी के दौरान बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 'भारत कनेक्ट' कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-फ्रांस के संबंधों में 21वीं सदी के दौरान बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 'भारत कनेक्ट' कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 12 साल में GDP से लेकर हाईवे तक दोगुने हुए हैं





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