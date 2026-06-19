पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह अधिकार प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसके उल्लंघन पर मुआवजा देने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह अधिकार प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसके उल्लंघन पर मुआवजा देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित व सीमांकित फुटपाथ ों पर पैदल चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क पर यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित स्थान पर और अच्छी तरह से बने हुए फुटपाथ हों। फुटपाथ बनाने और उसे अच्छी स्थिति में रखने की जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरण , नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायतों की है। उन्हें फुटपाथ और पैदल चलने वालों के लिए जरूरी अन्य बुनियादी ढांचा तय करने, बनाने व उसकी देखभाल करने, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलना जीवन का एक अहम हिस्सा है। साथ ही निर्धारित फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए इस संबंध में एक नियामक निकाय बनाने पर जोर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह अधिकार प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसके उल्लंघन पर मुआवजा देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित व सीमांकित फुटपाथों पर पैदल चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क पर यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित स्थान पर और अच्छी तरह से बने हुए फुटपाथ हों। फुटपाथ बनाने और उसे अच्छी स्थिति में रखने की जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायतों की है। उन्हें फुटपाथ और पैदल चलने वालों के लिए जरूरी अन्य बुनियादी ढांचा तय करने, बनाने व उसकी देखभाल करने, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलना जीवन का एक अहम हिस्सा है। साथ ही निर्धारित फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए इस संबंध में एक नियामक निकाय बनाने पर जोर दिया गया है





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