पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई, आरोपी यश खटीक ने कबूली हत्या

गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी यश खटीक को हिरासत में लिया है, जिसने हत्या की बात कबूल की. चिराग ने हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और अक्टूबर में पैरा एशियन गेम्स के लिए जापान जाने वाले थ.

गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी यश खटीक को हिरासत में लिया है, जिसने हत्या की बात कबूल की.

चिराग ने हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और अक्टूबर में पैरा एशियन गेम्स के लिए जापान जाने वाले थे. यश खटीक चिराग का पुराना साथी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी था और उसने पुलिस को बताया कि वो भी एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है. उसने बताया कि वो पहले चिराग त्यागी के साथ ही स्कूल में खेल की प्रैक्टिस किया करता था. ये दोनों खिलाड़ी 'ब्लाइंड कैटेगरी' के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे.

यश ने बताया कि कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक मामला सामने आया था. उस मामले में चिराग त्यागी ने यश खटीक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दी थी. चिराग की इस शिकायत की वजह से यश का क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया और वो खेल प्रतियोगिता से बाहर हो गया. क्वालिफिकेशन कैंसल होने के बाद से ही यश खटीक, चिराग त्यागी से बेहद नाराज चल रहा था.

उसके सिर पर बदला लेने का खून सवार था. बदला लेने के लिए उसने एक पिस्तौल का इंतजाम किया और मौका पाकर चिराग की हत्या कर दी. चिराग त्यागी गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के बसंतपुर सैंथली गांव के रहने वाले थे. वो देश के सबसे उभरते हुए पैरा खिलाड़ियों में से एक थे.

अभी महज दो दिन पहले ही उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था. इस शानदार जीत के दम पर चिराग ने इसी साल अक्टूबर में जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया था. चिराग की इस बड़ी कामयाबी से उनके परिवार और पूरे गांव में जश्न का माहौल था.

माता-पिता खुश थे कि उनका बेटा विदेश में भारत का तिरंगा बुलंद करने जा रहा है. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश के लिए पदक जीतने का ख्वाब देखने वाला ये होनहार खिलाड़ी इतनी जल्दी मौत की आगोश में सो जाएगा. परिजनों ने बताया कि चिराग बुधवार सुबह अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वो हॉस्टल जा रहे हैं.

लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो परिवार वाले परेशान हो गए. वो चिराग की तलाश करने की सोच ही रहे थे कि इसी बीच पुलिस को साईं उपवन क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने की खबर आई. जब परिवार वालों ने मौके पर जाकर देखा तो उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी. चिराग के कजिन आशीष त्यागी ने शुरुआत में ही हत्या की आशंका जताई थी.

उन्होंने कहा था कि चिराग का किसी से कोई सीधा विवाद नहीं था. वो पूरी तरह से अपने खेल और देश के लिए पदक जीतने की तैयारियों में लगा रहता था. परिवार ने पुलिस से मांग की थी कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए.

इस पूरी घटना को लेकर गाजियाबाद के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने बताया कि जिस पिस्तौल से चिराग त्यागी की हत्या की गई है, उसे बरामद करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. इसके साथ ही पुलिस इस पहलू पर भी गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में यश खटीक के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था.

पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों और समय को लेकर स्थिति और ज्यादा साफ हो जाएगी





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