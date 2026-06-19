महेश भट्ट-आलिया से लेकर शक्ति कपूर-श्रद्धा तक, ये हैं पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियां.

महेश भट्ट-आलिया से लेकर शक्ति कपूर-श्रद्धा तक, ये हैं पॉपुलर बाप-बेटी की जोड़ियां , देखें लिस्ट. इंडस्ट्री में बाप-बेटी की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिनका प्यार और मजबूत बॉन्डिंग हर किसी का दिल जीत लेती है.

महेश भट्ट और आलिया भट्ट: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट के बेहद करीब हैं. महेश भट्ट इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर हैं और आलिया की कामयाबी पर वो हमेशा खुश नजर आते हैं. श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर: श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर की गिनती बॉलीवुड की सबसे प्यारी बाप-बेटी की जोड़ियों में होती है.

जहां शक्ति कपूर अपने दौर के मशहूर विलेन और कॉमेडी किंग रहे हैं, वहीं श्रद्धा आज के समय की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है. श्रुति हासन और कमल हासन: भारतीय सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और बिंदास बाप-बेटी की जोड़ियों में श्रुति हासन और कमल हासन भी शामिल हैं. कमल हासन साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, वहीं श्रुति हासन ने अपनी एक्टिंग और से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

सैफ अली खान और सारा अली खान: सैफ अली खान और सारा अली खान बॉलीवुड की सबसे कूल बाप-बेटी की जोड़ियों में से एक हैं. दोनों को जब भी साथ देखा जाता है, उनका रॉयल अंदाज और मजेदार बातचीत फैंस का दिल जीत लेती है. चंकी पांडे और अनन्या पांडे: चंकी पांडे और अनन्या पांडे बॉलीवुड की सबसे मजेदार और कूल बाप-बेटी की जोड़ियों में से एक हैं. दोनों अपनी हाजिरजवाबी और हंसी-मजाक से हर किसी का मनोरंजन करते हैं.

सोनम कपूर और अनिल कपूर: सोनम कपूर और अनिल कपूर बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश, फैशनेबल और चहेती बाप-बेटी की जोड़ियों में से एक हैं. अनिल कपूर जहां अपनी एवरग्रीन लुक्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं सोनम को बॉलीवुड की फैशन क्वीन कहा जाता है. सुनील शेट्टी और अथिया शेट्टी: बॉलीवुड की सबसे प्यारी, फिट और मैच्योर बाप-बेटी की जोड़ियों में सुनील शेट्टी और आथिया शेट्टी भी शुमार है.

सुनील जहां अपनी बेहतरीन फिटनेस और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं आथिया अपने ग्रेसफुल अंदाज और बेहतरीन फैशन सेंस के लिए मशहूर हैं





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