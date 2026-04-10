पोरबंदर में पहली बार शराब की दुकान: गांधीवादियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश

गुजरात के पोरबंदर में पहली बार एक शराब की दुकान खुलने से गांधीवादी विचारधारा के लोगों में आक्रोश है। यह कदम गांधीजी के शराबबंदी के विचारों के खिलाफ माना जा रहा है।
गुजरात के पोरबंदर शहर में पहली बार एक शराब की दुकान को मंजूरी मिली है, जिससे गांधी वादी विचारधारा के लोगों और स्थानीय निवासियों में रोष है। यह दुकान, जो लॉर्ड्स होटल में स्थित होगी, उन लोगों को शराब खरीदने की अनुमति देगी जिनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी परमिट हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब गुजरात में शराब बंदी का कानून लागू है, जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है।\ पोरबंदर , महात्मा गांधी का जन्मस्थान होने के कारण, इस निर्णय के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। गांधी जी शराब बंदी के
प्रबल समर्थक थे और उनके आदर्शों ने गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब, उनके जन्मस्थान में शराब की बिक्री को मंजूरी देना कई लोगों को निराशाजनक लग रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गांधीवादी मूल्यों का उल्लंघन है और यह शहर की छवि को धूमिल करेगा।\इस मामले में गुजरात सरकार ने विशेष परमिटों के माध्यम से शराब पीने की अनुमति देने का प्रावधान किया है। ये परमिट पर्यटकों, स्वास्थ्य कारणों से शराब पीने वाले लोगों और कुछ कॉर्पोरेट आयोजनों में भाग लेने वालों को जारी किए जाते हैं। पोरबंदर में शराब की दुकान खोलने का निर्णय, राज्य सरकार की इस नीति का हिस्सा है। दुकान के मालिक विक्रमभाई ओडेदरा के अनुसार, ज़िले में लगभग 1500 परमिट धारक हैं, जिन्हें अब शराब खरीदने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस परमिट शॉप के लिए उन्हें लगभग 9 लाख रुपये खर्च करने पड़े हैं और हर तीन महीने में 6 लाख रुपये सरकार को चुकाने होंगे।\इस फैसले पर लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे गांधीवादी सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शहर की संस्कृति और मूल्यों को प्रभावित करेगा। एक निजी कंपनी में काम करने वाले विनोदभाई आहीर ने कहा कि गांधीजी की धरती पर शराब को कानूनी रूप से उपलब्ध कराना एक बड़ी गलती है। वहीं, एक एनजीओ चलाने वाले वीनेशभाई गोस्वामी ने कहा कि महात्मा गांधी पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं और उन्हें सिर्फ पोरबंदर से जोड़कर देखना सही नहीं है।\गुजरात में शराबबंदी कानून 1949 के गुजरात निषेध अधिनियम के तहत लागू है, जिसके अनुसार राज्य में शराब का उत्पादन, बिक्री, खरीद, भंडारण, परिवहन और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार लाइसेंस, परमिट या विशेष अनुमति जारी करती है। इस दुकान को मंजूरी देना इसी प्रावधान का हिस्सा है। आबकारी विभाग के अधिकारी बालुभाई कमरटा ने बताया कि उनके पास दो आवेदन आए थे, जिनमें से एक को मंजूरी मिल गई है और दूसरा कलेक्टर कार्यालय में विचाराधीन है। इस घटनाक्रम से एक बार फिर गुजरात में शराबबंदी के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है, जो राज्य की सामाजिक और राजनीतिक सोच को प्रभावित करता है
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