पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना: निवेश करें और बनें करोड़पति

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) योजना एक सुरक्षित और कर-मुक्त निवेश विकल्प है जो लंबी अवधि में शानदार रिटर्न प्रदान करता है। इस योजना में निवेश करके आप केवल ब्याज से ही 18 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर सकते हैं और निवेश को बढ़ाकर करोड़पति भी बन सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित सरकारी योजना एं निवेश कों के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प साबित हो रही हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( पीपीएफ ) स्कीम इन योजनाओं में से एक है, जो लंबी अवधि में शानदार ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है। इस योजना में निवेश करके आप केवल ब्याज से ही 18 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर सकते हैं। वर्तमान में, पीपीएफ में सालाना 7.

1% की ब्याज दर दी जा रही है, जो कर मुक्त है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी कर मुक्त होती है, जो इस योजना को और भी आकर्षक बनाती है। यदि आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे आपके फंड में और वृद्धि हो सकती है। पीपीएफ स्कीम में न्यूनतम 500 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है, जिससे यह छोटे निवेशकों के लिए भी सुलभ है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है, और यदि निवेशक नाबालिग है, तो वह अपने माता-पिता की सहायता से निवेश कर सकता है। हालांकि, इस योजना में संयुक्त खाता खोलने की अनुमति नहीं है। पीपीएफ स्कीम उच्च कर ब्रैकेट वाले निवेशकों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है, जिससे 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का दावा किया जा सकता है। यह योजना EEE (छूट-छूट-छूट) का लाभ प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा योजना में किया गया योगदान, अर्जित ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि सभी कर मुक्त हैं। पीपीएफ स्कीम में निवेश करके 18 लाख रुपये से अधिक की कमाई कैसे की जा सकती है, यह समझने के लिए, यदि आप योजना के तहत अधिकतम वार्षिक राशि, यानी 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो 15 वर्षों के लॉक-इन पीरियड तक आपका कुल निवेश 22,50,000 रुपये होगा। इस राशि पर 7.1% की ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज जोड़ने पर आपका कुल फंड 40,68,209 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको केवल ब्याज से ही 18,18,209 रुपये की कमाई होगी। पीपीएफ स्कीम का लाभ यहीं तक सीमित नहीं है; आप अपने निवेश को आगे बढ़ाकर करोड़पति भी बन सकते हैं। इस योजना में निवेश पर दो बार एक्सटेंशन लेकर ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए आपको परिपक्वता के एक साल के भीतर आवेदन देना होगा। यदि आप 1.5 लाख रुपये के निवेश को 15 साल पूरा होने के बाद अगले पांच साल के लिए बढ़ाते हैं, तो आपका ब्याज 36.58 लाख रुपये और कुल फंड 66.58 लाख रुपये हो जाएगा। एक और पांच साल का एक्सटेंशन लेने, यानी 25 साल के बाद, आपको मिलने वाला ब्याज 65.58 लाख रुपये होगा, जबकि कुल जमा फंड 1.03 करोड़ रुपये से अधिक होगा, जबकि निवेश की गई राशि केवल 37.50 लाख रुपये होगी। यह योजना लंबी अवधि के निवेश के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है और निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है





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