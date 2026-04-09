पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट: हर महीने ₹9,250 की कमाई, 7.4% ब्याज और खास बातें

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश करें और हर महीने ₹9,250 तक की आय प्राप्त करें। इस योजना में 7.4% सालाना ब्याज मिलता है। जानिए इसके फायदे, पात्रता और निवेश प्रक्रिया। यह योजना खासकर रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहने वालों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है।

मासिक आय खाते से हर महीने ₹9,250 की कमाई: पोस्ट ऑफिस की इस योजना में 7.4% सालाना ब्याज, जानिए इससे जुड़ी खास बातें। सरकार ने अप्रैल-जून (Q1FY27) के लिए छोटी बचत योजना ओं की ब्याज दर ों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप रिटायरमेंट के बाद या उससे पहले अपने लिए हर महीने यानी मासिक आय का इंतजाम करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट आपके लिए सही रहेगा। इस योजना में 7.

4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसके जरिए आप अपने लिए हर महीने 9,250 रुपए की आय का इंतजाम कर सकते हैं। इस योजना में 5 साल तक निवेश करना होता है। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट भारत सरकार द्वारा समर्थित छोटी बचत योजना है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए हर महीने एक निश्चित आय चाहते हैं। यह योजना विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों, बुजुर्गों और जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए फायदेमंद है। इसे एक प्रकार का टर्म डिपॉजिट भी कहा जा सकता है। इस योजना में सालाना मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है और वह राशि आपको हर महीने मिलती रहती है। यदि आप पैसे नहीं निकालते हैं, तो यह पोस्ट ऑफिस बचत खाते में रहेगा। इस ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। भुगतान केवल मूलधन पर ही होगा। मान लीजिए कि आप इस योजना में 9 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो अब आपको 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से सालाना 66 हजार 600 रुपए ब्याज मिलेगा। वहीं, अगर आप इसमें संयुक्त खाते के तहत 15 लाख का निवेश करते हैं, तो आपको 1 लाख 11 हजार रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। इसे 12 महीनों में बराबर बांटा जाए तो आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। नोट: यह गणना अनुमानित है। सरकार हर 3 महीने में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। 5 साल बाद जमा किया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 साल है। योजना पूरी होने पर पूरी जमा पूंजी वापस मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे फिर से इसी योजना में निवेश कर सकते हैं और मासिक आय जारी रख सकते हैं। इस खाते को कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। वहीं, किसी नाबालिग के नाम पर और 3 वयस्कों के नाम पर संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है। 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग के नाम भी माता-पिता की देखरेख में खाता खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए आधार-पैन जरूरी है। केंद्र सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट सहित पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। खाता खोलने के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची जरूरी है। इसमें खाता कैसे खुलवा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना होगा। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ खाता खोलने के लिए निर्धारित राशि के लिए नकद या चेक जमा करें।\पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक आकर्षक निवेश विकल्प है जो नियमित आय की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस स्कीम में निवेश करना आसान है और यह सुरक्षित भी है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं: निश्चित आय, सुरक्षा, और आसान पहुंच। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सेवानिवृत्ति के बाद या नियमित आय की आवश्यकता वाले अन्य लोगों के लिए एक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। इस योजना में निवेश करके, आप हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोलना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह योजना उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों की तलाश में हैं। मासिक आय योजना में निवेश करने से आपको ब्याज की नियमित आय होती रहती है, जिससे आप अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह योजना आपको भविष्य के लिए बचत करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। इस योजना के तहत, आप अपनी जमा राशि पर 7.4% सालाना ब्याज कमा सकते हैं। योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है, जिसके बाद आप अपनी जमा राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इस योजना को आगे भी जारी रख सकते हैं और अपनी मासिक आय जारी रख सकते हैं। इस प्रकार, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प है जो हर महीने नियमित आय प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। यह योजना उन सभी के लिए उपयुक्त है जो अपनी वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं।\इस योजना में निवेश करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह एक सुरक्षित निवेश है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है। दूसरा, यह आपको हर महीने एक निश्चित आय प्रदान करता है, जिससे आप अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, यह कम जोखिम वाला निवेश है, जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो जोखिम लेने से बचना चाहते हैं। चौथा, इस योजना में निवेश करना आसान है और आपको आसानी से पहुंच प्राप्त होती है। पांचवां, आप अपनी जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर कमाते हैं। इस योजना में निवेश करने से आपको भविष्य के लिए बचत करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। आप अपनी जमा राशि को 5 साल की परिपक्वता अवधि के बाद वापस ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे फिर से इसी योजना में निवेश कर सकते हैं और अपनी मासिक आय जारी रख सकते हैं। इस योजना में निवेश करके, आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो सेवानिवृत्ति के बाद या नियमित आय की आवश्यकता वाले अन्य लोगों के लिए एक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। इस योजना में निवेश करके, आप हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोलना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह योजना उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों की तलाश में हैं। मासिक आय योजना में निवेश करने से आपको ब्याज की नियमित आय होती रहती है, जिससे आप अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह योजना आपको भविष्य के लिए बचत करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है





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