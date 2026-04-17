प्रकाश राज के खिलाफ रामायण पर दिए बयान को लेकर मामला दर्ज

अभिनेता प्रकाश राज केरल साहित्य महोत्सव में रामायण पर दिए गए एक काल्पनिक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बच्चों द्वारा लिखी एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता, शूर्पणखा और रावण के संवादों को अपने अंदाज में पेश किया और उत्तर-दक्षिण के मुद्दे पर भी टिप्पणी की।
अभिनेता प्रकाश राज द्वारा रामायण और भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर केरल साहित्य महोत्सव (KLF) के एक वीडियो के वायरल होने के बाद यह विवाद भड़का है, जिसमें प्रकाश राज बच्चों द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक रामायण की कहानी सुनाते हुए दिख रहे हैं। इस कहानी में, प्रकाश राज ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दक्षिण की ओर जाने का वर्णन किया। जंगल देखकर लक्ष्मण की खुशी पर राम ने कहा कि यह किसी का खेत है। जब लक्ष्मण
ने पूछा कि क्या वहां के फल खाए जा सकते हैं, तो राम ने जवाब दिया कि भूख लगने पर खा सकते हैं। इस बीच, शूर्पणखा और रावण वहां पहुंचे। शूर्पणखा ने आपत्ति जताई, लेकिन रावण ने कहा कि उन्हें खाने दिया जाए और बाद में बात की जाएगी। प्रकाश राज के अनुसार, फल खाने के बाद राम ने लक्ष्मण से कुछ आदिवासियों के आने का जिक्र किया। रावण ने कहा कि वे मालिक हैं। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। प्रकाश राज 22-25 जनवरी, 2026 को कोझिकोड में आयोजित केरल साहित्य महोत्सव के 9वें संस्करण में शामिल हुए थे। प्रकाश राज ने अपनी कहानी में जीएसटी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राम द्वारा फल खाने के बाद पैसे देने की बात पर शूर्पणखा ने जीएसटी सहित 2000 डॉलर का हिसाब बताया। राम और लक्ष्मण के पास पैसे न होने पर रावण ने 20% छूट का प्रस्ताव दिया, लेकिन तब भी वे पैसे नहीं दे सके। इसके जवाब में रावण ने काम करके भरपाई करने का सुझाव दिया, जिसमें खाए गए फलों के बीज बोकर पेड़ उगाने और फिर लौटने की बात कही गई। वीडियो में आगे प्रकाश राज को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि रावण ने पूछा, ‘आपका नाम क्या है?’ इस पर जवाब मिला, ‘मैं नॉर्थ से राम हूं।’ रावण ने कहा, ’मैं साउथ से रावण हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा।’ इस बातचीत के माध्यम से प्रकाश राज ने उत्तर-दक्षिण के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खान-पान को लेकर भी कहा कि किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि क्या खाना है। प्रकाश राज के इन बयानों पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। वकील अमिता सचदेवा ने दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल में अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302, 196, 352 और 353 के साथ आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान प्रकाश राज ने भगवान श्रीराम और पवित्र रामायण का मजाक उड़ाया है। सचदेवा ने अपने पोस्ट में कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगी और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं के अपमान की एक सीमा होती है और इसे समझना आवश्यक है। इस बीच, कुछ अन्य खबरें भी हैं जिनमें 'फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल सही तरीके से नहीं दिखाया गया', 'भूल भुलैया जैसी उम्मीद देकर अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी ने किया निराश, डर-कॉमेडी में अधूरापन, कहानी और म्यूजिक भी बेअसर', 'रीवा में गर्मी का असर तेज, पारा 40 डिग्री पार', 'टोंक में छाए हल्के बादल और धूल के गुबार', '19 अप्रैल तक रायपुर-दुर्ग, बिलासपुर में हीट वेव का अलर्ट', 'हरियाणा के 10 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट' और 'झारखंड में आज कई जिलों में बारिश की संभावना' शामिल हैं, लेकिन ये मुख्य समाचार से संबंधित नहीं हैं
प्रकाश राज रामायण केरल साहित्य महोत्सव धार्मिक भावनाएं मामला दर्ज