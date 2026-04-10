प्रणय वर्मा बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत नियुक्त, यूरोपीय संघ में भी मिलेगी मान्यता

भारतीय विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, साथ ही उन्हें यूरोपीय संघ में भी मान्यता दी जाएगी। यह नियुक्ति भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है, खासकर हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद। प्रणय वर्मा वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं और उनके पास राजनयिक अनुभव का एक लंबा इतिहास है।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत ीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्हें यूरोपीय संघ (ईयू) में भी मान्यता मिलेगी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “1994 बैच के भारत ीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी प्रणय वर्मा , वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में सेवारत हैं, को बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें यूरोपीय संघ

में भी भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उम्मीद है कि वह जल्द ही अपना कार्यभार संभाल लेंगे।” प्रणय वर्मा, सौरभ कुमार का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में अपना कार्यकाल पूरा किया था। ब्रसेल्स में अपनी पोस्टिंग के दौरान, सौरभ कुमार को यूरोपीय संघ और लक्ज़मबर्ग में भी मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में मान्यता दी गई थी। यह नियुक्ति यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है, खासकर जनवरी में हुए ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद। इस समझौते से 90 प्रतिशत से अधिक टैरिफ में कटौती करके द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस समझौते में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई के बराबर व्यापार शामिल है। यह समझौता भारतीय निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा, साथ ही भारत में ऑटोमोबाइल और शराब जैसे यूरोपीय उत्पादों की लागत को भी कम करेगा। अधिकारियों का मानना है कि प्रणय वर्मा की नई भूमिका यूरोपीय संसद के माध्यम से समझौते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मंजूरी से पहले जटिल कानूनी जांच और 27 भाषाओं में अनुवाद शामिल है। 1948 में स्थापित ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसे बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग और यूरोपीय संघ से मान्यता प्राप्त है। प्रणय वर्मा की नियुक्ति उन्हें इस क्षेत्र के साथ भारत के रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव के केंद्र में रखेगी। 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रणय वर्मा के पास तीन दशकों से अधिक का राजनयिक अनुभव है, जिसमें वियतनाम में राजदूत के रूप में उनका पिछला कार्यकाल भी शामिल है। पश्चिम एशिया में उनकी विशेषज्ञता को भी एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत अपनी वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत वर्मा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भी सक्रिय रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय ने इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी और आपसी हितों के आधार पर सकारात्मक, रचनात्मक और लोगों पर केंद्रित संबंध बनाने की भारत की मंशा व्यक्त की। यह बैठक ढाका में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद दोनों देशों द्वारा संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयासों के बीच हुई, जिसमें ब्रसेल्स में अपना नया पद संभालने से पहले महत्वपूर्ण राजनयिक कार्यों को संभालने में वर्मा की भूमिका पर जोर दिया गया। आईएएनएस केके/वीसी अस्वीकरण: यह आईएएनएस समाचार फ़ीड से सीधे प्रकाशित खबर है। इसके साथ न्यूज़ नेशन टीम ने किसी भी प्रकार की कोई संपादन नहीं किया है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी समाचार एजेंसी की ही होगी





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

प्रणय वर्मा बेल्जियम राजदूत यूरोपीय संघ भारत राजनयिक नियुक्ति विदेश मंत्रालय मुक्त व्यापार समझौता बांग्लादेश

United States Latest News, United States Headlines