प्रणित मोरे, एक स्टैंडअप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 19' फेम, '₹370 की बिरयानी' वाले भद्दे मजाक पर चौतरफा घिर गए हैं। उनके गुरुग्राम शो का एक वीडियो ऑनलाइन खूब सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दर्शक में शामिल 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने उस एक महिला के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके साथ वह डेट पर गए थे। जहां एक ओर हिमांशु की खूब आलोचना हो रही है, इस कारण उनकी नौकरी चली गई है, वहीं प्रणित भी 'भद्दी बात' पर हंसने और उसे प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स और सेलेब्‍स के निशाने पर हैं। कुशा कपिला, मालती चाहर के बाद अब टीवी की मशहूर एक्‍ट्रेस रश्‍म‍ि देसाई, 'धुरंधर' और 'बिग बॉस' फेम आयशा खान और दिवंगत इरफान की पत्‍नी सुतापा सिकदर ने भी कॉमेडियन को आड़े हाथों लिया है।

प्रणित मोरे का शो बंद हो' Rashami Desai भड़कीं, Ayesha Khan बोलीं- ₹370 में औरत के शरीर पर तुम्हारा हक?

स्‍टैंडअप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 19' फेम प्रणित मोरे '₹370 की बिरयानी' वाले भद्दे मजाक पर चौतरफा घ‍िर गए हैं। उनके गुरुग्राम शो का एक वीडियो ऑनलाइन खूब सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दर्शक में शामिल 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने उस एक महिला के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके साथ वह डेट पर गए थे। जहां एक ओर हिमांशु की खूब आलोचना हो रही है, इस कारण उनकी नौकरी चली गई है, वहीं प्रणित भी 'भद्दी बात' पर हंसने और उसे प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स और सेलेब्‍स के निशाने पर हैं। कुशा कपिला, मालती चाहर के बाद अब टीवी की मशहूर एक्‍ट्रेस रश्‍म‍ि देसाई, 'धुरंधर' और 'बिग बॉस' फेम आयशा खान और दिवंगत इरफान की पत्‍नी सुतापा सिकदर ने भी कॉमेडियन को आड़े हाथों लिया है





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