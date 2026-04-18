प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस का तीखा हमला; कहा - तथ्यों से परे, केवल हताशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे 'तथ्यों से परे' और 'हताशा भरा' बताया, जबकि जयराम रमेश ने इसे 'कांग्रेस पर हमला' करार दिया। पार्टी ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग की और सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के संबोधन को 'तथ्यों से परे' बताते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी मंच का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण के लिए किया और विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मुद्दों की बजाय पार्टी की राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जबकि पार्टी का महिलाओं के आरक्षण पर रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। कांग्रेस ने 2010 में राज्यसभा में
महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का उल्लेख किया और 2023 के कानून का भी समर्थन किया। विपक्षी पार्टी ने मांग की है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए और परिसीमन को महिला आरक्षण से अलग रखा जाए। कांग्रेस ने सरकार पर महिलाओं के मुद्दों पर विफल रहने और देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में कोई खास उपलब्धि न होने के कारण प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन को 'कीचड़ उछालने और झूठ से भरा' राजनीतिक भाषण बना दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर विरोधियों पर हमला किया, जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया, जबकि महिलाओं का नाम बहुत कम बार लिया, जिससे उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता नहीं हैं। कांग्रेस प्रमुख ने याद दिलाया कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है। 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया था और 2023 में भाजपा द्वारा लाए गए विधेयक का भी कांग्रेस ने समर्थन किया था, जो अभी भी लंबित है। खरगे ने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल को लोकसभा में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों पर चर्चा के दौरान ही इस विधेयक को अधिसूचित किया गया। उन्होंने कहा कि अपने ही विधेयक को लागू करने में भाजपा को तीन साल लग गए, जो महिलाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश को गुमराह करना बंद करें और 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू करें। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को मिलाकर पेश करना गलत है। खरगे ने आरोप लगाया कि यह केवल परिसीमन का विधेयक था, जिसका मकसद चुनावी माहौल को इस तरह बदलना है, जिससे भाजपा को फायदा हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के संबोधन को 'कांग्रेस पर हमला करने वाला भाषण' बताया और कहा कि यह एक 'राष्ट्र के नाम संबोधन' की बजाय 'दुःख भरा संबोधन' था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित न करा पाने के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान की गई महत्वपूर्ण सुधारों और कानूनों का भी उल्लेख किया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु शक्ति, 1991 के आर्थिक सुधार, आधार, आरटीआई, आरटीई, खाद्य सुरक्षा कानून और मनरेगा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा कानून और आपराधिक कानून में सुधार जैसे कई अहम कानून बनाए। कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति नकारात्मक रवैये का आरोप लगाते हुए हाथरस, उन्नाव, हरियाणा की महिला पहलवानों और बिलकिस बानो जैसे मामलों पर जवाब मांगा
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