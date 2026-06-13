प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के निस (नाइस) पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 से 18 जून तक निज़र, एवियन और पेरिस की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत हो गई है। निज़र में 14 जून को द्विपक्षीय बैठक के साथ-साथ 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। यह यात्रा G7 सम्मेलन पर भारत की भागीदारी के साथ-साथ अन्य G7 देशों के नेताओं से मुलाकातों के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के निस ( नाइस ) पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 13 से 14 जून तक निज़र ( नाइस ) और इसके बाद 16 से 18 जून तक एवियन और पेरिस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। निज़र में 14 जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता यहां ' भारत इनोवेट्स ' कार्यक्रम का मिलकर शुभारंभ भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड शामिल होंगे। यह यात्रा G7 सम्मेलन के कारण निज़र में आयोजित कार्यक्रम की ओर संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान उन्हें अन्य देशों के नेता, जैसे अमेरिका, इतालवी और अन्य G7 सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी मुलाकातें होंगी। यह बैठकें द्विपक्षीय संबंधों, आंतरराष्ट्रीय मुद्दों और वैश्विक सहयोग पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेंगी। भारत के लिए यह यात्रा अपने पड़ोसी और विश्व स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर है। ' भारत इनोवेट्स ' कार्यक्रम विशेष रूप से नाम पenganोर्स एंड इनोवेशन पर केंद्रित है, जो दोनों देशों के उद्यमी समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली कंपनियों और फंड्स को वह निवेश और तकनीकी सहयोग मिलेगा जो नáv雷锋精神 dostarlar। G7 सम्मेलन में भारत की उपस्थिति बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों के साथ बातचीत का म zauberere मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विस्तRRR Itihas बदल रहा है और भारत के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के निस (नाइस) पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 13 से 14 जून तक निज़र (नाइस) और इसके बाद 16 से 18 जून तक एवियन और पेरिस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। निज़र में 14 जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता यहां 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का मिलकर शुभारंभ भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड शामिल होंगे। यह यात्रा G7 सम्मेलन के कारण निज़र में आयोजित कार्यक्रम की ओर संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान उन्हें अन्य देशों के नेता, जैसे अमेरिका, इतालवी और अन्य G7 सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी मुलाकातें होंगी। यह बैठकें द्विपक्षीय संबंधों, आंतरराष्ट्रीय मुद्दों और वैश्विक सहयोग पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेंगी। भारत के लिए यह यात्रा अपने पड़ोसी और विश्व स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर है। 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम विशेष रूप से नाम पenganोर्स एंड इनोवेशन पर केंद्रित है, जो दोनों देशों के उद्यमी समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली कंपनियों और फंड्स को वह निवेश और तकनीकी सहयोग मिलेगा जो नáv雷锋精神 dostarlar। G7 सम्मेलन में भारत की उपस्थिति बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों के साथ बातचीत का म zauberere मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विस्तRRR Itihas बदल रहा है और भारत के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है





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