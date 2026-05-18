प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर, तापमान बढ़ने के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सुरंग गई लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 19 से 23 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ने, गर्म हवाएं चलने और लू का असर तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में दिन के समय हालात और अधिक मुश्किल होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, केवल दिन का ही तापमान नहीं, बल्कि रात का भी बढ़ रहा है। जितने शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है, उतना ही बढ़ रहा है।

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बांदा 46.4°C के साथ सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड समेत दक्षिणी यूपी के कई जिले भीषण लू और झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 19 से 23 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ने, गर्म हवाएं चलने और लू का असर तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में दिन के समय हालात और अधिक मुश्किल होने की आशंका जताई गई है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बांदा 46.4°C के साथ सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड समेत दक्षिणी यूपी के कई जिले भीषण लू और झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 19 से 23 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ने, गर्म हवाएं चलने और लू का असर तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में दिन के समय हालात और अधिक मुश्किल होने की आशंका जताई गई है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है





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