माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA कॉन्क्लेव में बताया कि 2014 से 2026 तक का बारह वर्ष भारतीय समाज को कांग्रेस के अराजक शासन से आज़ाद करने में सहायक रहा, जिससे नयी उम्मीद और विकास की राह खुली। राजधानी के इस संवाद में मोदी ने विकास दर, घोटालों और उपनिवेशवादी नीतियों पर प्रकाश डाला और NDA के योगदान के महत्व को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) कॉन्क्लेव में मुकाबले से रिपोर्ट किया कि पिछले बारह वर्षों में भारत ने कांग्रेस दल के अराजक शासन से मुक्ति पाई है। उन्होंने विकास दर के धीमे होने और घोटालों की श्रृंखला को आधार बनाते हुए यह कहा कि NDA के नेतृत्व ने देश को नई दिशा और समृद्धि की राह पर अग्रसर किया है। स्वयं मोदी ने इस अवसर पर अपनी कृतज्ञता प्रकट की, कहकर कि यह उनके लिए अत्यंत यादगार दिन रहा। उन्होंने अपनी विश्वसनीय अतीत और भविष्य के लिए अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि 'चरैवेति-चरैवेति' के मंत्र कोजाप करते हुए वह इस यात्रा में उतार-चढ़ाव से गुजरे और अब इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। संविधान की भूमिका और देश की स्थिर प्रशासन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने 2014 से पहले के अस्थिर दशकों की तुलना नई स्थिरता से की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे NDA सरकार ने नियोक्ति, नीति और निर्णय को आमंत्रित कर विकास को गति प्रदान की। मोदी ने कहा कि 2014 की विजयी जीत के बाद राष्ट्रीय जनता ने भरोसा उनके साथ बाँध रखा और वे इस भरोसे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। संक्षेप में, उन्होंने इस वार्ता में भारत को कांग्रेस से मुक्ति मिलने और राष्ट्रीय विकास के लिए NDA के योगदान पर प्रकाश डाला। दूसरे पर्चे पर, मोदी ने बताया कि कांग्रेस के शासकीय काल में देश को लगातार घोटालों, बेकार परियोजनाओं और धीमी आर्थिक नीतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को 'लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना' से भरपूर बताया, जबकि पार्टी के 'हिंदू ग्रोथ रेट' के तहत देश को विकास से वंचित करने वाली नीतियों का आरोप भी लगाया। उन्होंने उद्धृत किया कि जब अटल बिहारी सिंह राजपूत के ढाँचे के तहत NDA सरकार ने शासन किया, तभी देश को सुधारी गति दी गई, परन्तु 2004 में वही अस्थिरता एक बार फिर पैदा हुई और देश कांग्रेस के किले में फंसा। अंत में, मोदी ने अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता समाप्त करते हुए लम्बी अवधि की स्थिर सरकार के लाभों को प्रस्तुत किया कि यह जनता को विश्वास, आशा और समृद्धि का अनुभव देता है। उन्होंने कहा कि NDA परिवार के रूप में उन्होंने देश का विश्वास हमेशा पकड़ने और उसे और भी मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे देश को 'कलंकित' नहीं करना, बल्कि उसकी प्रगति को देखना संभव हुआ। इस संदेश का समापन मोदी ने यह स्पष्ट करते हुए किया कि वे अपने कार्यकाल को एक गौरवशाली उपलब्धि मानते हैं और देश की जनसमूह पर गर्व करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) कॉन्क्लेव में मुकाबले से रिपोर्ट किया कि पिछले बारह वर्षों में भारत ने कांग्रेस दल के अराजक शासन से मुक्ति पाई है। उन्होंने विकास दर के धीमे होने और घोटालों की श्रृंखला को आधार बनाते हुए यह कहा कि NDA के नेतृत्व ने देश को नई दिशा और समृद्धि की राह पर अग्रसर किया है। स्वयं मोदी ने इस अवसर पर अपनी कृतज्ञता प्रकट की, कहकर कि यह उनके लिए अत्यंत यादगार दिन रहा। उन्होंने अपनी विश्वसनीय अतीत और भविष्य के लिए अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि 'चरैवेति-चरैवेति' के मंत्र कोजाप करते हुए वह इस यात्रा में उतार-चढ़ाव से गुजरे और अब इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। संविधान की भूमिका और देश की स्थिर प्रशासन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने 2014 से पहले के अस्थिर दशकों की तुलना नई स्थिरता से की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे NDA सरकार ने नियोक्ति, नीति और निर्णय को आमंत्रित कर विकास को गति प्रदान की। मोदी ने कहा कि 2014 की विजयी जीत के बाद राष्ट्रीय जनता ने भरोसा उनके साथ बाँध रखा और वे इस भरोसे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। संक्षेप में, उन्होंने इस वार्ता में भारत को कांग्रेस से मुक्ति मिलने और राष्ट्रीय विकास के लिए NDA के योगदान पर प्रकाश डाला। दूसरे पर्चे पर, मोदी ने बताया कि कांग्रेस के शासकीय काल में देश को लगातार घोटालों, बेकार परियोजनाओं और धीमी आर्थिक नीतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को 'लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना' से भरपूर बताया, जबकि पार्टी के 'हिंदू ग्रोथ रेट' के तहत देश को विकास से वंचित करने वाली नीतियों का आरोप भी लगाया। उन्होंने उद्धृत किया कि जब अटल बिहारी सिंह राजपूत के ढाँचे के तहत NDA सरकार ने शासन किया, तभी देश को सुधारी गति दी गई, परन्तु 2004 में वही अस्थिरता एक बार फिर पैदा हुई और देश कांग्रेस के किले में फंसा। अंत में, मोदी ने अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता समाप्त करते हुए लम्बी अवधि की स्थिर सरकार के लाभों को प्रस्तुत किया कि यह जनता को विश्वास, आशा और समृद्धि का अनुभव देता है। उन्होंने कहा कि NDA परिवार के रूप में उन्होंने देश का विश्वास हमेशा पकड़ने और उसे और भी मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे देश को 'कलंकित' नहीं करना, बल्कि उसकी प्रगति को देखना संभव हुआ। इस संदेश का समापन मोदी ने यह स्पष्ट करते हुए किया कि वे अपने कार्यकाल को एक गौरवशाली उपलब्धि मानते हैं और देश की जनसमूह पर गर्व करते हैं





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