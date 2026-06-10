प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष: सेवा, सुशासन और विकसित भारत के संकल्प का स्वर्णिम काल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव में नई ऊंचाइयाँ हासिल हुई हैं। यह लेख उनके 12 वर्षों के शासन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें सुशासन, पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। हरियाणा के उदाहरण के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे केंद्र सरकार की नीतियों ने प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक परिवर्तन लाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष: सेवा, सुशासन और विकसित भारत के संकल्प का स्वर्णिम काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल आर्थिक विकास ही नहीं किया, बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। बीते वर्षों में भारत ने यह सिद्ध किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीयत और मजबूत इच्छाशक्ति के माध्यम से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। कैंसिल राष्ट्रों का इतिहास केवल वर्षों, सरकारों और घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन निर्णायक कालखंडों से निर्मित होता है जो किसी देश की चेतना, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा को नया स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ कालखंड समय की सामान्य धारा से ऊपर उठकर युग परिवर्तन के प्रतीक बन जाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ यह दौर भी एक ऐसे ही परिवर्तनकारी युग के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह केवल शासन परिवर्तन का कालखंड नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्स्थापन, सुशासन की स्थापना और विकसित भारत के संकल्प को जनआंदोलन बनाने की यात्रा है। यह उस भारत की कहानी है जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए आधुनिकता को अपनाया, जिसने चुनौतियों को अवसरों में बदला और जिसने वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य का ऐसा परिचय दिया कि पूरी दुनिया भारत को नई दृष्टि से देखने लगी। जी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत अपार संभावनाओं के बावजूद अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। जनता व्यवस्था में परिवर्तन चाहती थी, शासन में पारदर्शिता चाहती थी और ऐसे नेतृत्व की अपेक्षा कर रही थी जो केवल सरकार न चलाए, बल्कि राष्ट्र को नई दिशा दे सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन अपेक्षाओं को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तित कर दिखाया। अब जब उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब यह अवसर केवल उपलब्धियों का उल्लेख करने का नहीं, बल्कि उस व्यापक परिवर्तन का मूल्यांकन करने का है जिसने भारत को आत्मविश्वासी, सक्षम, आत्मनिर्भर और विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने का कार्य किया है। मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के लोकप्रिय नेता नहीं हैं, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका संघर्षपूर्ण जीवन, एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचना और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर कार्य करना प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने राजनीति को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की संस्कृति से निकालकर विकास, राष्ट्रहित और जनसेवा का माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का जो मंत्र देश को दिया, वह आज भारत की विकास यात्रा का आधार बन चुका है। उनके नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, युवा, मजदूर और समाज के वंचित वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। आज सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास की नई संस्कृति स्थापित हुई है। जिस गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी विजन और उनकी जनकल्याणकारी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो विकास मॉडल प्रस्तुत किया, हरियाणा को उसका प्रभावी वाहक बनने का अवसर मिला। हमारी सरकार ने उनकी नीतियों और योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया है। परिणामस्वरूप हरियाणा सुशासन , जवाबदेही और विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा ने प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और किसानों के हितों की रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज प्रदेश में युवाओं को 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' रोजगार मिल रहा है। सरकारी सेवाओं में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है और नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन मॉडल की ही प्रेरणा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान विशेष रूप से ऐतिहासिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हरियाणा की पावन धरती से हुई थी। उस समय हमारा प्रदेश घटते लिंगानुपात जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने इसी धरती से पूरे देश को बेटियों के सम्मान, शिक्षा और अधिकारों का संदेश दिया। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि समाज की सोच बदलने का एक राष्ट्रीय अभियान था। आज यह अभियान पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है और हरियाणा बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण को शासन का केंद्र बिंदु बनाया है। जनदुआब्पत्ति, बीमाकल्याण योजनाओं और नीति निर्देशों के माध्यम से गरीबों की आईमा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। देश में गरीबी हटाने के लिए कई पहल कियी गई हैं जिससे सभी समूहों के लोगों को विकास के मौके मिल रहे हैं। यह सब उनके विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष: सेवा, सुशासन और विकसित भारत के संकल्प का स्वर्णिम काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल आर्थिक विकास ही नहीं किया, बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। बीते वर्षों में भारत ने यह सिद्ध किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीयत और मजबूत इच्छाशक्ति के माध्यम से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। कैंसिल राष्ट्रों का इतिहास केवल वर्षों, सरकारों और घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन निर्णायक कालखंडों से निर्मित होता है जो किसी देश की चेतना, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा को नया स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ कालखंड समय की सामान्य धारा से ऊपर उठकर युग परिवर्तन के प्रतीक बन जाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ यह दौर भी एक ऐसे ही परिवर्तनकारी युग के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह केवल शासन परिवर्तन का कालखंड नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्स्थापन, सुशासन की स्थापना और विकसित भारत के संकल्प को जनआंदोलन बनाने की यात्रा है। यह उस भारत की कहानी है जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए आधुनिकता को अपनाया, जिसने चुनौतियों को अवसरों में बदला और जिसने वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य का ऐसा परिचय दिया कि पूरी दुनिया भारत को नई दृष्टि से देखने लगी। जी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत अपार संभावनाओं के बावजूद अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। जनता व्यवस्था में परिवर्तन चाहती थी, शासन में पारदर्शिता चाहती थी और ऐसे नेतृत्व की अपेक्षा कर रही थी जो केवल सरकार न चलाए, बल्कि राष्ट्र को नई दिशा दे सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन अपेक्षाओं को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तित कर दिखाया। अब जब उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब यह अवसर केवल उपलब्धियों का उल्लेख करने का नहीं, बल्कि उस व्यापक परिवर्तन का मूल्यांकन करने का है जिसने भारत को आत्मविश्वासी, सक्षम, आत्मनिर्भर और विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने का कार्य किया है। मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के लोकप्रिय नेता नहीं हैं, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका संघर्षपूर्ण जीवन, एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचना और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर कार्य करना प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने राजनीति को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की संस्कृति से निकालकर विकास, राष्ट्रहित और जनसेवा का माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का जो मंत्र देश को दिया, वह आज भारत की विकास यात्रा का आधार बन चुका है। उनके नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, युवा, मजदूर और समाज के वंचित वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। आज सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास की नई संस्कृति स्थापित हुई है। जिस गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी विजन और उनकी जनकल्याणकारी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो विकास मॉडल प्रस्तुत किया, हरियाणा को उसका प्रभावी वाहक बनने का अवसर मिला। हमारी सरकार ने उनकी नीतियों और योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया है। परिणामस्वरूप हरियाणा सुशासन, जवाबदेही और विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा ने प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और किसानों के हितों की रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज प्रदेश में युवाओं को 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' रोजगार मिल रहा है। सरकारी सेवाओं में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है और नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन मॉडल की ही प्रेरणा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान विशेष रूप से ऐतिहासिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हरियाणा की पावन धरती से हुई थी। उस समय हमारा प्रदेश घटते लिंगानुपात जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने इसी धरती से पूरे देश को बेटियों के सम्मान, शिक्षा और अधिकारों का संदेश दिया। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि समाज की सोच बदलने का एक राष्ट्रीय अभियान था। आज यह अभियान पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है और हरियाणा बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण को शासन का केंद्र बिंदु बनाया है। जनदुआब्पत्ति, बीमाकल्याण योजनाओं और नीति निर्देशों के माध्यम से गरीबों की आईमा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। देश में गरीबी हटाने के लिए कई पहल कियी गई हैं जिससे सभी समूहों के लोगों को विकास के मौके मिल रहे हैं। यह सब उनके विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है





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