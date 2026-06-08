प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2026 को राज्य और केंद्रीय स्तरों को मिलाकर भारत के इतिहास में सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थापित कर दिया। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और गुजरात के मुख्यमंत्री के 15 वर्ष के उपलब्धि के साथ एक अनोखा माइलस्टोन हासिल किया। वे अभी कई और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के लंबे कार्यकाल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व माइलस्टोन हासिल कर लिया है। वे 22 मार्च 2026 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले नेता बन गए। यह उपलब्धि केवल केंद्रीय सरकार के नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों की अवधि के साथ पूर्ण होती है, जिससे कुल मिलाकर वे दो अलग-अलग स्तरों पर लगातार लोकतांत्रिक मंडलियों के रूप में सत्ता में रहे हैं। यह माइलस्टोन उनके दीर्घकालिक प्रभाव और राजनीतिक स्थिरता का प्रमाण है, जो आधुनिक भारत की राजनीतिक परिदृश्य में एक अनोखी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे लंबे समय तक गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड में आगे बढ़ते हुए वे अटल बिहारी वाजपेयी के पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ गए। इसके अलावा, वे सिर्फ एक कार्यकाल के दौरान ही नहीं, बल्कि लगातार दो कार्यकाल ों में प्रधानमंत्री रहने वाले पहले नेता बन गए, जो कि भारतीय संविधान की दिशा में एक नया परिचय देता है। यह मंदी के दौर में नेतृत्व की स्थिरता और निरंतरता को दर्शाता है, जो कभी हासिल नहीं किया गया था। उनके शासन की अवधि ने न केवल राजनीतिक बलियों को बदला बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को भी नए मंदिर में दिखाया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी अभी कई और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार हैं और कुछ मील पार करने के लिए एक और कार्यकाल की आवश्यकता है। उनके द्वारा पहले ही कई बड़े उपलब्धियां हासिल की गई हैं जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम और रोजगार सृजन, दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता अभियान, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। आगे चलकर अगर वे 2024 के चुनावों में फिर से विजय पाते हैं और पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वे जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ अतिथि गांधी के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, जो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में क्रमशः 17 और 16 वर्ष के अलग-अलग अवधि के इतिहास हैं। साथ ही, वे सर्वाधिक प-plebiscite के साथ लोकतंत्र के मूल चरित्र को मजबूत करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो कि एक और ऐतिहासICAटीप्रसंग होगा। प्रेस क्लब समारोहों और वि देश ी दूतों द्वारा उनके प्रभाव का विश्लेषण करना एक रोचक दृश्य है, जो स्पष्ट करता है कि कैसे एक स्थानीय नेता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नए रूप को आकार दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व माइलस्टोन हासिल कर लिया है। वे 22 मार्च 2026 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले नेता बन गए। यह उपलब्धि केवल केंद्रीय सरकार के नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों की अवधि के साथ पूर्ण होती है, जिससे कुल मिलाकर वे दो अलग-अलग स्तरों पर लगातार लोकतांत्रिक मंडलियों के रूप में सत्ता में रहे हैं। यह माइलस्टोन उनके दीर्घकालिक प्रभाव और राजनीतिक स्थिरता का प्रमाण है, जो आधुनिक भारत की राजनीतिक परिदृश्य में एक अनोखी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे लंबे समय तक गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड में आगे बढ़ते हुए वे अटल बिहारी वाजपेयी के पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ गए। इसके अलावा, वे सिर्फ एक कार्यकाल के दौरान ही नहीं, बल्कि लगातार दो कार्यकालों में प्रधानमंत्री रहने वाले पहले नेता बन गए, जो कि भारतीय संविधान की दिशा में एक नया परिचय देता है। यह मंदी के दौर में नेतृत्व की स्थिरता और निरंतरता को दर्शाता है, जो कभी हासिल नहीं किया गया था। उनके शासन की अवधि ने न केवल राजनीतिक बलियों को बदला बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को भी नए मंदिर में दिखाया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी अभी कई और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार हैं और कुछ मील पार करने के लिए एक और कार्यकाल की आवश्यकता है। उनके द्वारा पहले ही कई बड़े उपलब्धियां हासिल की गई हैं जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम और रोजगार सृजन, दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता अभियान, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। आगे चलकर अगर वे 2024 के चुनावों में फिर से विजय पाते हैं और पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वे जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ अतिथि गांधी के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, जो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में क्रमशः 17 और 16 वर्ष के अलग-अलग अवधि के इतिहास हैं। साथ ही, वे सर्वाधिक प-plebiscite के साथ लोकतंत्र के मूल चरित्र को मजबूत करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो कि एक और ऐतिहासICAटीप्रसंग होगा। प्रेस क्लब समारोहों और विदेशी दूतों द्वारा उनके प्रभाव का विश्लेषण करना एक रोचक दृश्य है, जो स्पष्ट करता है कि कैसे एक स्थानीय नेता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नए रूप को आकार दिया है





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