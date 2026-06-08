Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया: अब 5वीं शप ingl लेकर एक और चुनाव जीतना तैयार हैं

देश News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया: अब 5वीं शप ingl लेकर एक और चुनाव जीतना तैयार हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीरिकॉर्डकार्यकाल
📆08-06-2026 00:29:00
📰Amar Ujala
117 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2026 को राज्य और केंद्रीय स्तरों को मिलाकर भारत के इतिहास में सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थापित कर दिया। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और गुजरात के मुख्यमंत्री के 15 वर्ष के उपलब्धि के साथ एक अनोखा माइलस्टोन हासिल किया। वे अभी कई और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के लंबे कार्यकाल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व माइलस्टोन हासिल कर लिया है। वे 22 मार्च 2026 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले नेता बन गए। यह उपलब्धि केवल केंद्रीय सरकार के नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों की अवधि के साथ पूर्ण होती है, जिससे कुल मिलाकर वे दो अलग-अलग स्तरों पर लगातार लोकतांत्रिक मंडलियों के रूप में सत्ता में रहे हैं। यह माइलस्टोन उनके दीर्घकालिक प्रभाव और राजनीतिक स्थिरता का प्रमाण है, जो आधुनिक भारत की राजनीतिक परिदृश्य में एक अनोखी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे लंबे समय तक गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड में आगे बढ़ते हुए वे अटल बिहारी वाजपेयी के पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ गए। इसके अलावा, वे सिर्फ एक कार्यकाल के दौरान ही नहीं, बल्कि लगातार दो कार्यकाल ों में प्रधानमंत्री रहने वाले पहले नेता बन गए, जो कि भारतीय संविधान की दिशा में एक नया परिचय देता है। यह मंदी के दौर में नेतृत्व की स्थिरता और निरंतरता को दर्शाता है, जो कभी हासिल नहीं किया गया था। उनके शासन की अवधि ने न केवल राजनीतिक बलियों को बदला बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को भी नए मंदिर में दिखाया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी अभी कई और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार हैं और कुछ मील पार करने के लिए एक और कार्यकाल की आवश्यकता है। उनके द्वारा पहले ही कई बड़े उपलब्धियां हासिल की गई हैं जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम और रोजगार सृजन, दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता अभियान, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। आगे चलकर अगर वे 2024 के चुनावों में फिर से विजय पाते हैं और पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वे जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ अतिथि गांधी के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, जो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में क्रमशः 17 और 16 वर्ष के अलग-अलग अवधि के इतिहास हैं। साथ ही, वे सर्वाधिक प-plebiscite के साथ लोकतंत्र के मूल चरित्र को मजबूत करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो कि एक और ऐतिहासICAटीप्रसंग होगा। प्रेस क्लब समारोहों और वि देश ी दूतों द्वारा उनके प्रभाव का विश्लेषण करना एक रोचक दृश्य है, जो स्पष्ट करता है कि कैसे एक स्थानीय नेता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नए रूप को आकार दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व माइलस्टोन हासिल कर लिया है। वे 22 मार्च 2026 को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले नेता बन गए। यह उपलब्धि केवल केंद्रीय सरकार के नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों की अवधि के साथ पूर्ण होती है, जिससे कुल मिलाकर वे दो अलग-अलग स्तरों पर लगातार लोकतांत्रिक मंडलियों के रूप में सत्ता में रहे हैं। यह माइलस्टोन उनके दीर्घकालिक प्रभाव और राजनीतिक स्थिरता का प्रमाण है, जो आधुनिक भारत की राजनीतिक परिदृश्य में एक अनोखी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे लंबे समय तक गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड में आगे बढ़ते हुए वे अटल बिहारी वाजपेयी के पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ गए। इसके अलावा, वे सिर्फ एक कार्यकाल के दौरान ही नहीं, बल्कि लगातार दो कार्यकालों में प्रधानमंत्री रहने वाले पहले नेता बन गए, जो कि भारतीय संविधान की दिशा में एक नया परिचय देता है। यह मंदी के दौर में नेतृत्व की स्थिरता और निरंतरता को दर्शाता है, जो कभी हासिल नहीं किया गया था। उनके शासन की अवधि ने न केवल राजनीतिक बलियों को बदला बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को भी नए मंदिर में दिखाया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी अभी कई और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार हैं और कुछ मील पार करने के लिए एक और कार्यकाल की आवश्यकता है। उनके द्वारा पहले ही कई बड़े उपलब्धियां हासिल की गई हैं जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम और रोजगार सृजन, दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता अभियान, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। आगे चलकर अगर वे 2024 के चुनावों में फिर से विजय पाते हैं और पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वे जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ अतिथि गांधी के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, जो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में क्रमशः 17 और 16 वर्ष के अलग-अलग अवधि के इतिहास हैं। साथ ही, वे सर्वाधिक प-plebiscite के साथ लोकतंत्र के मूल चरित्र को मजबूत करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो कि एक और ऐतिहासICAटीप्रसंग होगा। प्रेस क्लब समारोहों और विदेशी दूतों द्वारा उनके प्रभाव का विश्लेषण करना एक रोचक दृश्य है, जो स्पष्ट करता है कि कैसे एक स्थानीय नेता ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नए रूप को आकार दिया है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड कार्यकाल भारतीय इतिहास गुजरात मुख्यमंत्री

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kolkata Book Fair 2026: এবার কলকাতা বইমেলায় বড় চমক! ১৫ বছর পর আসছে চিন! বাংলাদেশের সঙ্গে নেই USA-ও...Kolkata Book Fair 2026: এবার কলকাতা বইমেলায় বড় চমক! ১৫ বছর পর আসছে চিন! বাংলাদেশের সঙ্গে নেই USA-ও...Kolkata Book Fair 2026: No US stall also this year also, China Stall after 15 years, Mamata Banerjee will open on 22 January
Read more »

Aaj Ka Panchang: ये है 22 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वरीयान और परिघ योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तकAaj Ka Panchang: ये है 22 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वरीयान और परिघ योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तकAaj Ka Panchang 22 January 2026: 22 जनवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है.
Read more »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 22-01-2026: ಗುರುವಾರದಂದು ವರೀಯಾ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗ ಧನಲಾಭದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 22-01-2026: ಗುರುವಾರದಂದು ವರೀಯಾ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗ ಧನಲಾಭToday Horoscope 22nd January 2026: ಜನವರಿ 22 2026ರ ಈ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Read more »

आज का आईपीएल मैच, 15 अप्रैल 2026: IPL में आज किन टीमों के बीच भिड़ंत, कहां खेला जाएगा मैच? नोट कर लीजिएआज का आईपीएल मैच, 15 अप्रैल 2026: IPL में आज किन टीमों के बीच भिड़ंत, कहां खेला जाएगा मैच? नोट कर लीजिएAaj Ka IPL 2026 Match, 15 April: आज यानी 15 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा।
Read more »

Sedan Cars Sale: मारुति डिजायर का एकतरफा दबदबा, वर्टस और सिटी से लेकर वरना तक की बिक्री में भारी गिरावटSedan Cars Sale: मारुति डिजायर का एकतरफा दबदबा, वर्टस और सिटी से लेकर वरना तक की बिक्री में भारी गिरावटSedan Cars Sale In April 2026: वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने, यानी अप्रैल 2026 में सेडान कारों की ओवरऑल बिक्री में सालाना तौर पर 22.
Read more »

NEET UG: फीस रिफंड के लिए 13 लाख उम्मीदवारों ने जमा किए बैंक विवरण, एनटीए ने 22 जून तक बढ़ाई समय सीमाNEET UG: फीस रिफंड के लिए 13 लाख उम्मीदवारों ने जमा किए बैंक विवरण, एनटीए ने 22 जून तक बढ़ाई समय सीमाNEET UG 2026: एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स जमा करने की अंतिम तारीख 22 जून तक बढ़ा दी है। अब तक 13 लाख
Read more »



Render Time: 2026-06-08 03:29:45