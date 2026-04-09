प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, करीब सात लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना

प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी होने वाली है, जिसमें करीब सात लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम काटे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सूची जारी करेंगे।

प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अनुमान है कि करीब सात लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक नाम हटाए जाने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची में लगभग 13.35 करोड़ लोगों के नाम शामिल होंगे। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे। पिछली 6 जनवरी को 12.

55 करोड़ मतदाताओं की प्रारंभिक मसौदा सूची जारी की गई थी। इसके बाद, 6 मार्च तक लोगों से इस मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की गईं। कुल मिलाकर, 86.69 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरा। वहीं, 3.18 लाख लोगों ने नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया।\मतदाता सूची में 1.04 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके नाम का मिलान उनके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नामों से नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इसी तरह, 2.22 करोड़ लोगों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नाम हटवाने और नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं में से लगभग सात लाख के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इस प्रकार, अंतिम मतदाता सूची में कुल 13.35 करोड़ लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। प्रारंभिक मसौदा मतदाता सूची में, कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं में से 6.88 करोड़ पुरुष और 5.67 करोड़ महिलाएं थीं। नाम जुड़वाने के लिए आए 86.69 लाख फॉर्म-6 में से 43.06 लाख पुरुषों के और 43.62 लाख महिलाओं के फॉर्म थे। वहीं, 3.18 लाख फॉर्म-7 में से 1.46 लाख पुरुषों के और 1.31 लाख महिलाओं के फॉर्म शामिल थे।\इसके अतिरिक्त, उन मतदाताओं के नामों को हटाए जाने की प्रक्रिया में, जिन्हें नोटिस जारी किया गया था, महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं देखा गया है। इसलिए, अंतिम मतदाता सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने का अवसर मिले। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटवाने या किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए लोगों को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए ताकि अधिक से अधिक लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव निष्पक्ष और समावेशी हों





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मतदाता सूची चुनाव उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट

United States Latest News, United States Headlines