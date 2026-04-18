प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन पर कांग्रेस का पलटवार: 'हताशा भरा भाषण', महिला आरक्षण पर तत्काल लागू करने की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए इसे हताशा भरा और तथ्यों से परे बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम ने सरकारी मंच का दुरुपयोग किया और विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाए। पार्टी ने महिला आरक्षण पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा कि 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार करते हुए इसे हताशा भरा और तथ्यों से परे बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सरकारी मंच का इस्तेमाल राजनीति क भाषण के लिए किया और विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन पिछले 12 वर्षों में दिखाने के लिए कुछ खास न होने के कारण 'कीचड़ उछालने और झूठ से भरा' राजनीति क भाषण बन गया था। खरगे ने चिंता जताई कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों पर हमला किया, जो लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया, जबकि महिलाओं का नाम बहुत कम बार लिया, जिससे उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं और यह दर्शाता है कि महिलाओं के मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता नहीं हैं।

कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए दावा किया कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है और उसने 2010 में राज्यसभा में बिल पास कराया था, साथ ही 2023 के कानून का भी समर्थन किया। हालांकि, विपक्षी पार्टी ने मांग की कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए और परिसीमन व महिला आरक्षण को अलग रखने की बात कही। पार्टी ने सरकार पर महिलाओं के मुद्दों पर विफल रहने और देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के संबोधन को 'कांग्रेस पर हमला करने वाला भाषण' और 'दुःख भरा संबोधन' बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित न करा पाने के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस का मानना है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन निष्पक्ष होना चाहिए, जिसका उद्देश्य देश में भरोसा और एकता बढ़ाना होता है, न कि राजनीतिक बयानबाजी करना।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे देश को गुमराह करना बंद करें और 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू करें। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को मिलाकर पेश करना गलत है और यह केवल परिसीमन का विधेयक था, जिसका मकसद चुनावी माहौल को इस तरह बदलना है जिससे भाजपा को फायदा हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही विधेयक को लागू करने में भाजपा को तीन साल लग गए, जो महिलाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सुधारों के पक्ष में रही है और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु शक्ति, 1991 के आर्थिक सुधार, आधार, आरटीआई, आरटीई, खाद्य सुरक्षा कानून और मनरेगा जैसे बड़े कदम कांग्रेस सरकारों ने उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कई अहम कानून बनाए, जिनमें हिंदू कोड बिल, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा कानून और न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद आपराधिक कानून में सुधार शामिल हैं। उन्होंने भाजपा पर हाथरस, उन्नाव, हरियाणा की महिला पहलवानों और बिलकिस बानो जैसे मामलों पर जवाब न दे पाने का आरोप लगाया।





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