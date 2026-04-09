प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, 7 लाख नाम हटने की संभावना

प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें लगभग 7 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने की संभावना है।

प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अनुमान है कि करीब सात लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक नाम हटाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची में लगभग 13.35 करोड़ लोगों के नाम शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा एसआईआर अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे। पिछली 6 जनवरी को 12.

55 करोड़ मतदाताओं की मसौदा सूची जारी की गई थी। उसके बाद 6 मार्च तक लोगों से इस ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गईं। कुल 86.69 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरा। वहीं, 3.18 लाख लोगों ने नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा है। मतदाता सूची में 1.04 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके नामों का मिलान माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नामों से नहीं हो सका, जिसके कारण उन्हें नोटिस भेजा गया था। इसके अलावा, 2.22 करोड़ लोग तार्किक विसंगतियों से प्रभावित थे। सूत्रों के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम हटाने और जिन्हें नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है, उनमें से लगभग सात लाख के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इस प्रकार, अंतिम मतदाता सूची में 13.35 करोड़ लोगों के नाम होने की संभावना है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं में से 6.88 करोड़ पुरुष और 5.67 करोड़ महिलाएं थीं। नाम जुड़वाने के लिए आए 86.69 लाख फॉर्म-6 में से 43.06 लाख पुरुषों के और 43.62 लाख महिलाओं के फॉर्म थे। वहीं, 3.18 लाख फॉर्म-7 भरे गए, जिनमें से 1.46 लाख पुरुषों के और 1.31 लाख महिलाओं के फॉर्म थे। जिन मतदाताओं के नाम हटाने का निर्णय लिया गया है, उनमें भी महिलाओं और पुरुषों में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसे में, अंतिम मतदाता सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है।\मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है जो चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद करता है। मतदाता सूची में शामिल नामों की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस प्रक्रिया में, उन मतदाताओं की पहचान की जाती है जिनके नाम या तो गलत हैं, डुप्लिकेट हैं, या जिनका निधन हो चुका है या वे किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूची में केवल योग्य मतदाता ही शामिल हों, विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में, दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं ताकि लोगों को मतदाता सूची में अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिल सके। इसके अलावा, मतदाता सूची में शामिल नामों का सत्यापन करने के लिए अधिकारियों द्वारा विभिन्न उपायों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों का उपयोग शामिल है।\अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने, अपनी जानकारी अपडेट करने और मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इन अभियानों के माध्यम से, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी योग्य मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार रहें। मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, और चुनाव आयोग नियमित रूप से मतदाता सूची को अपडेट करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची में हमेशा सटीक और अद्यतन जानकारी हो। चुनाव आयोग मतदाता सूची को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध कराता है, ताकि लोगों के लिए इसे एक्सेस करना आसान हो। मतदाता सूची को ऑनलाइन देखने के लिए, लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ऑफलाइन देखने के लिए, लोग चुनाव कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मतदाता सूची देख सकते हैं। मतदाता सूची में शामिल नामों की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है





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