प्रफुल्ल हिंगे का जलवा: राजस्थान को दिया बड़ा झटका, पहले ओवर में लिए तीन विकेट

हैदराबाद के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स को मिली हार, जिसमें प्रफुल्ल हिंगे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में तीन विकेट लिए। ईशान किशन की तूफानी पारी और राजस्थान रॉयल्स की खराब शुरुआत मैच का मुख्य आकर्षण रही।

राजस्थान को आईपीएल में एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जब हैदराबाद ने उनके सामने 217 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखा, जिन्होंने 91 रनों की शानदार पारी खेल ी। इस प्रभावशाली पारी की बदौलत, सनराइजर्स ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 216 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम ने पहली ही ओवर में तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिससे उनकी हार की नींव रखी गई। युवा गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लहुआन ड्री प्रियोटिरयस को शून्य पर आउट कर पवेलियन भेजा। यह एक अविश्वसनीय शुरुआत थी जिसने राजस्थान रॉयल्स को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया।

प्रफुल्ल हिंगे ने यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ा झटका देते हुए रियान पराग को भी आउट किया, जो केवल 4 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह, राजस्थान रॉयल्स की आधी टीम महज 9 रनों के मामूली स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई। प्रफुल्ल ने इस मैच में इतिहास रच दिया। यह आईपीएल के इतिहास में पहला मौका था जब किसी गेंदबाज ने पारी के पहले ओवर में तीन विकेट लिए। इससे पहले, टूर्नामेंट में 32 बार ऐसा हुआ है जब किसी गेंदबाज ने शुरुआती ओवर में दो विकेट लिए थे, लेकिन तीन विकेट लेने का कारनामा प्रफुल्ल से पहले किसी ने नहीं किया था।

सनराइजर्स हैदराबाद ने प्रफुल्ल हिंगे को मिनी नीलामी में 30 लाख रुपये में खरीदा था। उन्हें पहली बार आईपीएल में खेलने का मौका मिला और उन्होंने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया और उन्हें टीम के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित किया। प्रफुल्ल हिंगे ने साबित कर दिया कि वह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनमें बड़ी क्षमता है।

प्रफुल्ल हिंगे का क्रिकेट करियर अब तक काफी प्रभावशाली रहा है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 10 प्रथम श्रेणी मैचों में 26.66 की औसत से 27 विकेट लिए हैं। वह विदर्भ की पहली विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पांच मैचों में पांच विकेट लिए। लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 6 विकेट हैं। प्रफुल्ल ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और आईपीएल में अपनी शुरुआत को यादगार बना दिया है।

उनकी सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है और यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार एक सबक है और उन्हें अपनी कमजोरियों पर काम करने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। प्रफुल्ल हिंगे निश्चित रूप से आईपीएल में एक उभरते हुए सितारे हैं और भविष्य में उनसे और भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।





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