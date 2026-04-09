प्रभसिमरन सिंह ने 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम का समर्थन किया, युवाओं के लिए बताया फायदेमंद

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम को युवाओं के लिए एक बड़े मौके के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि यह नियम युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके प्रदान करता है और टीम में अपनी जगह बनाने में मदद करता है। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर की प्रशंसा भी की।

प्रभसिमरन सिंह ने ' इम्पैक्ट प्लेयर ' नियम को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हुए इसे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि यह नियम युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके प्रदान करता है, जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। प्रभसिमरन ने इस नियम के महत्व को समझाते हुए कहा कि अब टीमें 250 से अधिक का स्कोर बनाने की ओर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो क्रिकेट के रोमांच को बढ़ाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्हें शुरुआती

वर्षों में टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम के कारण खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों को यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि इससे जोखिम भरा क्रिकेट बढ़ जाता है, लेकिन यह बल्लेबाजी में गहराई भी लाता है।\प्रभसिमरन ने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की प्रशंसा करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताया। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर खिलाड़ियों को स्वतंत्रता देते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं, चाहे वे अच्छा प्रदर्शन करें या नहीं। प्रभसिमरन ने बताया कि कोच और कप्तान का स्पष्ट संदेश है कि पावरप्ले में आक्रामक खेलना है। उन्होंने कहा कि अब 170-180 का स्कोर बनाने का दौर पुराना हो गया है, अब टीमें 250+ स्कोर बनाने का लक्ष्य रखती हैं। टीम इंडिया में जगह बनाने की प्रतिस्पर्धा पर बात करते हुए प्रभसिमरन ने कहा कि उन्हें अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा से प्रेरणा मिलती है, जो भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनका चयन नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता है।\विकेटकीपर के रूप में टीम में अपनी भूमिका पर बात करते हुए प्रभसिमरन ने कहा कि वह टीम के नेतृत्व समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि विकेट के पीछे से मैच का सबसे अच्छा दृश्य मिलता है, जिससे वह फील्डिंग एंगल और गेंदबाजों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी निभाते हैं, खासकर जब कप्तान बाउंड्री पर होता है और शोरगुल अधिक होता है। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में कप्तानी करने का अनुभव उनके लिए मददगार रहा है। प्रभसिमरन सिंह ने 2019 में पंजाब किंग्स के लिए IPL में पदार्पण किया था। 2022 तक, उन्होंने केवल 6 मैच खेले, लेकिन 2023 में पूरा सीजन खेला और एक शतक सहित 358 रन बनाए। अगले सीजन में उन्होंने 334 रन और पिछले सीजन में 549 रन बनाए, और तीनों सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 150 से अधिक रहा। इस सीजन में, उन्होंने 3 मैचों में 80 रन बनाए हैं।\इसके अतिरिक्त, खबर में गुजरात टाइटन्स की जीत, डेविड मिलर द्वारा लगाया गया 106 मीटर लंबा छक्का, कोलकाता नाइट राइडर्स को सीजन की पहली जीत की तलाश, शुभमन गिल पर स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना, उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश, शिमला में अप्रैल में रिकॉर्ड ठंड, गोरखपुर में आंधी-बारिश से फसल का नुकसान, ऋषिकेश में गंगा फ्लडप्लेन पर NGT की सख्ती, आगरा में बारिश की संभावना, बेमौसम बारिश से महंगाई बढ़ने की आशंका, बिहार में आंधी-बारिश का अलर्ट, गेहूं की कम कीमत के कारण किसान की मौत, सीकर में बारिश का कोई अलर्ट नहीं, कानपुर में तापमान में गिरावट, किसानों के नुकसान की भरपाई और लखनऊ के मौसम की जानकारी भी दी गई है





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