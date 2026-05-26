प्रदर्शित बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी उद्घोषणा में पंचायत चुनाव के दौरान उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने मतदाताओं को 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनावों में सक्रियता से मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया, और बताया कि यह चुनाव ग्रामीण विकास, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज के पुण्य दिन पर जनता के समक्ष एक गहरी और प्रबल अपील की, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आगामी पंचायत चुनाव के दौरान उत्साह और जिम्मेदारी के साथ मतदान करें। यह संदेश एक नयी ऊर्जा से भरा हुआ है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव केवल किसी पद के लिए उम्मीदवार चुनने का साधन नहीं है, बल्कि यह गांवों के विकास, कृषि-ग्रोथ और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के सभी वर्गों-गांववासियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं-की समृद्धि और कल्याण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक वोट का महत्व एक न्यूनतम इकाई से कहीं अधिक है; यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित करता है। उन्होंने विशेष रूप से जिला परिषद समेत अन्य पदों पर खड़े कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया, यह स्पष्ट करते हुए कि ये उम्मीदवार योग्य, ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित हैं। अध्यक्ष ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गांव, किसानों, बागवानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसके अलावा उन्होंने यह रेखांकित किया कि पक्ष की नीतियाँ और योजनाएँ सरकार की फ्रेमवर्क के भीतर मण्डित हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर गांव की वास्तविकता में बदलाव आएगा। 28 और 30 मई को होने वाले दो चरणों के मतदान में, अध्यक्ष विनय कुमार ने उजागर किया कि जनता का भरोसा और समर्थन मिलने पर गांव-गांव तक विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर ये चुनाव नए जोश और जिम्मेदारी के साथ लड़े जाते हैं, तो न केवल पंचायत स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी और संतुलित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पंचायतें लोकतंत्र का मूलभूत अंग हैं, जो कि लोगों के बीच सीधे संवाद को संभव बनाती हैं। जब पंचायतें मजबूत और सक्षम होंगी, तब हिमाचल प्रदेश का निर्माण पूरी नई ऊँचाइयों पर पहुँच सकेगा। वे आह्वान करते हैं कि चुनाव में हर मतदाता को अपने मताधिकार को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सही बनी रहे। अध्यक्ष विनय कुमार की यह ऊर्जा और प्रेरणा सभा के हर सदस्य और समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करेगी। उनका यह आह्वान एक स्पष्ट संदेश है कि लोग जब सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, तो सरकार और विकास योजनाएँ अधिक समावेशी और प्रभावी बनेंगी। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र का कोना न केवल चुनाव की तारीख पर निर्भर करता है, बल्कि यह नीति निर्माण, शासन और विकास की वास्तविकता पर भी निर्भर करता है। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मजबूत और समावेशी शासन प्रणाली के लिए हमें नयी ऊर्जा, दृष्टिकोण और चुनौतियों से सामना करने की तैयारी करनी होगी। यदि आयोजन के दौरान लोगों की सक्रिय भागीदारी बनी रहती है, तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक राजनीति क रूप से सक्रिय क्षेत्र नहीं बल्कि विकास का उदाहरण बन सकता है। अंत में अध्यक्ष विनय कुमार ने यह संदेश देते हुए कहा कि यदि जनता 28 और 30 मई को दो चरणों में मतदान करती है, तो वे पंचायत से लेकर प्रदेश तक विकास और खुशहाली का नया अध्याय लिख सकते हैं। यह जीत एक नई नीति और नई दिशा के साथ होगी और इस गहन जनसहभागिता के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी.

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