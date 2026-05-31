प्रधानमंत्री मोदी ने "मन की बात" में एथलीट अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 134वें "मन की बात" में एथलेटिक्स में नई उपलब्धियों की बात की, जहाँ अनिमेष कुजूर ने 200‑मि और 400‑मि में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर स्प्रिंट में रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों युवा एथलीटों को प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत शब्दों में बधाई दी और भारतीय एथलेटिक्स के तेज़ी से विकास पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने " मन की बात " के 134वें एपिसोड में खेल की उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया और दो युवा एथलीटों, अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह , को सराहा। मोदी ने बताया कि हाल ही में झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया और चार अलग‑अलग स्पर्धाओं में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनें। इस मंच पर उन्होंने उल्लेख किया कि 100 मीटर दौड़ में देशभर में चर्चा छा गई है, क्योंकि पिछले दो दिनों में पुरुष 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तीन बार टूट चुका है। इस सफलता के पीछे अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह की अनूठी जुगलबंदी है, जिनके प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर स्प्रिंट में जबरदस्त गति दिखाते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि अनिमेष कुजूर ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों दूरी पर अपने नाम से नया मानदंड स्थापित किया। अनिमेष ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, लेकिन वर्तमान में ओडिशा में प्रशिक्षण ले रहा है। वह सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट है और पहले फुटबॉल खेल ते थे। कोविड‑19 के दौरान जब उनके परिवार ने उन्हें बाहर दौड़ने की इजाजत दी, तो ही उनकी एथलेटिक्स में रुचि जागी। महामारी के बाद एक राज्य मीट में भाग ले कर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का चयन प्राप्त किया और अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में एशियाई खेल ों और विश्व विश्वविद्यालय खेल ों में पदक भी जीते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी और कहा कि उनकी जुगलबंदी संगीत की तरह ही चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, जहाँ एक ने चुनौती दी तो दूसरा उसे स्वीकार करके और भी ऊँचा लक्ष्य हासिल करे। उन्होंने यह भी कहा कि " मन की बात " के श्रोताओं को इन युवा एथलीटों की कहानी और उनके द्वारा हासिल किए गए रिकॉर्ड की जानकारी होनी चाहिए, ताकि युवा वर्ग को प्रेरणा मिले और देश में एथलेटिक्स का स्तर और भी ऊँचा उठे। मोदी ने इस अवसर पर देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्तर को लेकर आशा व्यक्त की और कहा कि आगे भी ऐसे नायकों का उदय होना जारी रहेगा, जिससे भारत खेल के मानचित्र पर और अधिक उभर कर सामने आएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने "मन की बात" के 134वें एपिसोड में खेल की उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया और दो युवा एथलीटों, अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह, को सराहा। मोदी ने बताया कि हाल ही में झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया और चार अलग‑अलग स्पर्धाओं में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनें। इस मंच पर उन्होंने उल्लेख किया कि 100 मीटर दौड़ में देशभर में चर्चा छा गई है, क्योंकि पिछले दो दिनों में पुरुष 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तीन बार टूट चुका है। इस सफलता के पीछे अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह की अनूठी जुगलबंदी है, जिनके प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर स्प्रिंट में जबरदस्त गति दिखाते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि अनिमेष कुजूर ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों दूरी पर अपने नाम से नया मानदंड स्थापित किया। अनिमेष ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, लेकिन वर्तमान में ओडिशा में प्रशिक्षण ले रहा है। वह सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट है और पहले फुटबॉल खेलते थे। कोविड‑19 के दौरान जब उनके परिवार ने उन्हें बाहर दौड़ने की इजाजत दी, तो ही उनकी एथलेटिक्स में रुचि जागी। महामारी के बाद एक राज्य मीट में भाग ले कर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का चयन प्राप्त किया और अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में एशियाई खेलों और विश्व विश्वविद्यालय खेलों में पदक भी जीते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी और कहा कि उनकी जुगलबंदी संगीत की तरह ही चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, जहाँ एक ने चुनौती दी तो दूसरा उसे स्वीकार करके और भी ऊँचा लक्ष्य हासिल करे। उन्होंने यह भी कहा कि "मन की बात" के श्रोताओं को इन युवा एथलीटों की कहानी और उनके द्वारा हासिल किए गए रिकॉर्ड की जानकारी होनी चाहिए, ताकि युवा वर्ग को प्रेरणा मिले और देश में एथलेटिक्स का स्तर और भी ऊँचा उठे। मोदी ने इस अवसर पर देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्तर को लेकर आशा व्यक्त की और कहा कि आगे भी ऐसे नायकों का उदय होना जारी रहेगा, जिससे भारत खेल के मानचित्र पर और अधिक उभर कर सामने आएगा





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