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प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिए वीरता पुरस्कार

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प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिए वीरता पुरस्कार
प्रधानमंत्री रिकॉर्डवीरता पुरस्कारब्रिक्स कृषि बैठक
📆09-06-2026 23:24:00
📰Dainik Bhaskar
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प्रधानमंत्री मोदी 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बने। राष्ट्रपति मुर्मू ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू हुई। अमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा शुल्क पर रोक लगाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने लगातार 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेहरू ने 1952 में पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला था और 4,398 दिन तक इस पद पर रहे। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 4,077 दिनों का था, जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक चला। मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने तक इस पद पर रहे। यह उपलब्धि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र जवानों और उनके परिवारों को दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मरणोपरांत 2 कीर्ति चक्र, 3 वीर चक्र और 1 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्हें पहले शौर्य चक्र भी मिल चुका है। उन्होंने सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान उड़ाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में हिस्सा लिया था। नियंत्रण रेखा पर तीन आतंकियों को मार गिराने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला को शौर्य चक्र मिला। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में सैन्य अभियान के दौरान बहादुरी दिखाने वाले मेजर आदित्य प्रताप सिंह को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में साहस दिखाने वाले पुलिस अधिकारी लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को यह सम्मान मिला। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के.

और रूपा ए.

को नाविका सागर परिक्रमा-II अभियान के तहत दुनिया का चक्कर पूरा करने के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया गया। 9 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू हुई, जो 13 जून तक चलेगी। इस समिट में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यापार और छोटे किसानों पर चर्चा होगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार, दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि, 68% कृषि जोतें और 42% खाद्य उत्पादन ब्रिक्स देशों के पास हैं। इस बैठक में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार पर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती को सुरक्षित बनाने पर सत्र आयोजित होंगे। संयुक्त घोषणा में खाद्य सुरक्षा और पोषण, डिजिटल कृषि, स्मार्ट तकनीक का उपयोग, कृषि नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कृषि निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। 8 जून को अमेरिका में फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति को रद्द कर दिया जिसमें H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 95 लाख रुपये) शुल्क लगाने का प्रावधान था। बोस्टन कोर्ट ने कहा कि यह शुल्क नहीं बल्कि एक टैक्स है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की मंजूरी आवश्यक है। ट्रंप ने सितंबर 2025 में कहा था कि H-1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों को प्रति वीजा 1 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके बाद 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इसे चुनौती दी थी। अब ट्रंप प्रशासन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। H-1B एक गैर-प्रवासी वीजा है जिसके माध्यम से अमेरिकी कंपनियां विदेशों से उच्च कुशल पेशेवरों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकती हैं। इस वीजा का सबसे अधिक उपयोग भारतीय आईटी और टेक पेशेवर करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मई 2025 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने H-1B वीजा का मुद्दा उठाया था

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प्रधानमंत्री रिकॉर्ड वीरता पुरस्कार ब्रिक्स कृषि बैठक H-1B वीजा कोर्ट आदेश

 

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