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प्रभास की फिल्म फौजी के सेट पर भीषण हादसा: एक क्रू मेंबर की मौत और पांच घायल, शूटिंग रुकी

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प्रभास की फिल्म फौजी के सेट पर भीषण हादसा: एक क्रू मेंबर की मौत और पांच घायल, शूटिंग रुकी
प्रभासफौजी फिल्मसड़क हादसा
📆06-05-2026 13:14:00
📰Dainik Bhaskar
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सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म फौजी की शूटिंग के दौरान हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक सदस्य की जान चली गई और पांच अन्य घायल हो गए।

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली महत्वाकांक्षी फिल्म फौजी के सेट से एक अत्यंत हृदयविदारक खबर सामने आई है। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी यूनिट को गहरे शोक में डुबो दिया है। जानकारी के अनुसार, हैदराबाद के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में फिल्म यूनिट के एक समर्पित सदस्य की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस अनहोनी के बाद फिल्म के निर्माण कार्य और शूटिंग को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। यह घटना उस समय घटी जब फिल्म की यूनिट का वाहन मंगलवार की सुबह रामोजी फिल्म सिटी की ओर जा रहा था। हाईवे पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन के कारण यह हादसा हुआ, जिसने फिल्म के पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुर्घटना हैदराबाद -विजयवाड़ा हाईवे पर अब्दुल्लापुरमेट के पास घटित हुई। बताया जा रहा है कि वाहन की गति काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क के बीच स्थित सीमेंट डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस भयानक हादसे में एक क्रू मेंबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि ओवरस्पीडिंग और ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह रही होगी। पुलिस अब सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। यह हादसा चाउटुप्पल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के टूप्रानपेट ब्रिज के पास हुआ, जिससे उस क्षेत्र में काफी देर तक यातायात बाधित रहा। हादसे की खबर मिलते ही फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुडी और प्रोडक्शन हाउस के सदस्य गहरे सदमे में हैं। उन्होंने सामूहिक निर्णय लेते हुए फिल्म की शूटिंग को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई औपचारिक या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सेट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिल्म फौजी के बारे में बात करें तो यह एक भव्य पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें सुपरस्टार प्रभास एक सैनिक की चुनौतीपूर्ण और वीरतापूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी देशभक्ति और साहस के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट काफी प्रभावशाली है, जिसमें दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर जैसे अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंस पर काफी काम किया गया है और बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग लगभग 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। अब केवल कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस और क्लाइमेक्स की शूटिंग बाकी है, जिसे हादसे के बाद फिलहाल टाल दिया गया है। मेकर्स ने इस फिल्म को दशहरा 2026 के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई थी। फिल्म की भव्यता और प्रभास के सैनिक अवतार को लेकर प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता है, लेकिन इस हादसे ने सभी के चेहरों पर उदासी ला दी है। फिल्म जगत में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती हैं। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, विशेषकर जब वे लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हों। इस दुखद घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि सड़क पर गति सीमा का पालन करना कितना अनिवार्य है। पूरी फिल्म यूनिट अब घायल सदस्यों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है और मृतक सदस्य के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि प्रोडक्शन हाउस शूटिंग को दोबारा कब शुरू करता है और सुरक्षा के क्या नए इंतजाम किए जाते हैं.

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली महत्वाकांक्षी फिल्म फौजी के सेट से एक अत्यंत हृदयविदारक खबर सामने आई है। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी यूनिट को गहरे शोक में डुबो दिया है। जानकारी के अनुसार, हैदराबाद के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में फिल्म यूनिट के एक समर्पित सदस्य की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस अनहोनी के बाद फिल्म के निर्माण कार्य और शूटिंग को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। यह घटना उस समय घटी जब फिल्म की यूनिट का वाहन मंगलवार की सुबह रामोजी फिल्म सिटी की ओर जा रहा था। हाईवे पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन के कारण यह हादसा हुआ, जिसने फिल्म के पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुर्घटना हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे पर अब्दुल्लापुरमेट के पास घटित हुई। बताया जा रहा है कि वाहन की गति काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क के बीच स्थित सीमेंट डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस भयानक हादसे में एक क्रू मेंबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि ओवरस्पीडिंग और ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह रही होगी। पुलिस अब सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। यह हादसा चाउटुप्पल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के टूप्रानपेट ब्रिज के पास हुआ, जिससे उस क्षेत्र में काफी देर तक यातायात बाधित रहा। हादसे की खबर मिलते ही फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुडी और प्रोडक्शन हाउस के सदस्य गहरे सदमे में हैं। उन्होंने सामूहिक निर्णय लेते हुए फिल्म की शूटिंग को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई औपचारिक या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सेट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिल्म फौजी के बारे में बात करें तो यह एक भव्य पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें सुपरस्टार प्रभास एक सैनिक की चुनौतीपूर्ण और वीरतापूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी देशभक्ति और साहस के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट काफी प्रभावशाली है, जिसमें दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर जैसे अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंस पर काफी काम किया गया है और बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग लगभग 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। अब केवल कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस और क्लाइमेक्स की शूटिंग बाकी है, जिसे हादसे के बाद फिलहाल टाल दिया गया है। मेकर्स ने इस फिल्म को दशहरा 2026 के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई थी। फिल्म की भव्यता और प्रभास के सैनिक अवतार को लेकर प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता है, लेकिन इस हादसे ने सभी के चेहरों पर उदासी ला दी है। फिल्म जगत में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती हैं। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, विशेषकर जब वे लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हों। इस दुखद घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि सड़क पर गति सीमा का पालन करना कितना अनिवार्य है। पूरी फिल्म यूनिट अब घायल सदस्यों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है और मृतक सदस्य के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि प्रोडक्शन हाउस शूटिंग को दोबारा कब शुरू करता है और सुरक्षा के क्या नए इंतजाम किए जाते हैं

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प्रभास फौजी फिल्म सड़क हादसा हैदराबाद हनु राघवपुडी

 

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