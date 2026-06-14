प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर प्रकाश राज की तीखी टिเก, अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर ऑनलाइन बहस छेड़ गई

अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन प्रतिक्रिया को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर तीखा सवाल उठाया, जिससे इंटरनेट पर व्यापक चर्चा और कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं।
हाली में हुए एक अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिसका कारण अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। यह घटना 10{} जून 2026 को ओमान की खाड़ी में स्थित अमेरिकी‑नियंत्रित तेल टैंकर MT सेटेबेल्लो के इंजन रूम पर अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा गिराए गए मिसाइलों के कारण हुई। मानहानि के चलते इस हमले में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनालु सुरेश का बलिदान हो गया। इस हमले का उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध को कड़ी करने के लिए एक अमेरिकी नाकेबंदी थी, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई, परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। इस चुप्पी को लेकर भारतीय जनता में गुस्सा तेज हो गया और सोशल मीडिया पर अपारि प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन घटनाओं के बाद अभिनेता और सोशल मीडिया पर सक्रिय सार्वजनिक व्यक्ति प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री मोदी की इस चुप्पी को निशाना बनाया। उन्होंने कोई सीधे नाम नहीं ले कर, लेकिन एक यूजर ध्रुव राठी के पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को 'सरेंडर मोदी' कहकर उपहास किया और मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक थ्योरी पर मजाक उड़ाया। राज की इस पोस्ट ने कई नेटिज़न्स को चिढ़ाया, जिससे उन्हें तीव्र आक्रमण का सामना करना पड़ा। एक टिप्पणीकर्ता ने प्रकाश राज को 'आतंकवादी' कहकर देश छोड़ कर किसी अन्य राष्ट्र में रहने को कहा, जबकि कुछ ने उन्हें सशक्त अभिव्यक्ति का अधिकार देने की बात कही। प्रकाश राज ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजीपी सरकार की विभिन्न नीतियों और वादों पर तीखा व्यंग्य किया है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक और उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार के बहानों को बेकार बताते हुए कहा कि उन्होंने 'झूठ को अपनी आँखों से देखा है'। ऐसी टिप्पणियों ने उन्हें समर्थन देने वाले और विरोधी दोनों वर्गों में खींचा-तान लिया। जबकि कई लोग उन्हें बेबाकी और साहसिक आवाज के रूप में देखते हैं, वही कुछ लोग उन्हें अनादरपूर्ण और निंदात्मक मानते हैं। इस विवाद ने भारतीय राजनीति में ऑनलाइन संवाद की सीमाओं और सार्वजनिक व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है। सम्पूर्ण घटना यह दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंक या सैन्य संघर्ष से जुड़ी त्रासदी के बाद जब सरकारी अभाव्रिप्रतिक्रिया दिखती है तो नागरिकों की निराशा कितनी तेज़ी से सार्वजनिक मंचों पर उभरती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हस्तियों की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कितनी तीव्रता से प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं, और यह प्रतिक्रियाएँ कभी‑कभी उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर भी दागी मार सकती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह देखना बाकी है कि भविष्य में इस तरह के मतभेदों को संबोधित करने के लिए कितनी संतुलित संवाद नीति अपनाई जाएगी। यह लेख संगीता तोमर, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन टीम की एक अनुभवी डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर द्वारा तैयार किया गया है, जिनका 15 साल का पत्रकारिता अनुभव है और जो सिनेमा, टेलीविजन और वेब‑सीरीज की गहरी समझ रखती हैं.
हाली में हुए एक अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिसका कारण अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। यह घटना 10{} जून 2026 को ओमान की खाड़ी में स्थित अमेरिकी‑नियंत्रित तेल टैंकर MT सेटेबेल्लो के इंजन रूम पर अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा गिराए गए मिसाइलों के कारण हुई। मानहानि के चलते इस हमले में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनालु सुरेश का बलिदान हो गया। इस हमले का उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध को कड़ी करने के लिए एक अमेरिकी नाकेबंदी थी, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई, परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। इस चुप्पी को लेकर भारतीय जनता में गुस्सा तेज हो गया और सोशल मीडिया पर अपारि प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन घटनाओं के बाद अभिनेता और सोशल मीडिया पर सक्रिय सार्वजनिक व्यक्ति प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री मोदी की इस चुप्पी को निशाना बनाया। उन्होंने कोई सीधे नाम नहीं ले कर, लेकिन एक यूजर ध्रुव राठी के पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को 'सरेंडर मोदी' कहकर उपहास किया और मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक थ्योरी पर मजाक उड़ाया। राज की इस पोस्ट ने कई नेटिज़न्स को चिढ़ाया, जिससे उन्हें तीव्र आक्रमण का सामना करना पड़ा। एक टिप्पणीकर्ता ने प्रकाश राज को 'आतंकवादी' कहकर देश छोड़ कर किसी अन्य राष्ट्र में रहने को कहा, जबकि कुछ ने उन्हें सशक्त अभिव्यक्ति का अधिकार देने की बात कही। प्रकाश राज ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजीपी सरकार की विभिन्न नीतियों और वादों पर तीखा व्यंग्य किया है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक और उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार के बहानों को बेकार बताते हुए कहा कि उन्होंने 'झूठ को अपनी आँखों से देखा है'। ऐसी टिप्पणियों ने उन्हें समर्थन देने वाले और विरोधी दोनों वर्गों में खींचा-तान लिया। जबकि कई लोग उन्हें बेबाकी और साहसिक आवाज के रूप में देखते हैं, वही कुछ लोग उन्हें अनादरपूर्ण और निंदात्मक मानते हैं। इस विवाद ने भारतीय राजनीति में ऑनलाइन संवाद की सीमाओं और सार्वजनिक व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है। सम्पूर्ण घटना यह दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंक या सैन्य संघर्ष से जुड़ी त्रासदी के बाद जब सरकारी अभाव्रिप्रतिक्रिया दिखती है तो नागरिकों की निराशा कितनी तेज़ी से सार्वजनिक मंचों पर उभरती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हस्तियों की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कितनी तीव्रता से प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं, और यह प्रतिक्रियाएँ कभी‑कभी उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर भी दागी मार सकती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह देखना बाकी है कि भविष्य में इस तरह के मतभेदों को संबोधित करने के लिए कितनी संतुलित संवाद नीति अपनाई जाएगी। यह लेख संगीता तोमर, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन टीम की एक अनुभवी डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर द्वारा तैयार किया गया है, जिनका 15 साल का पत्रकारिता अनुभव है और जो सिनेमा, टेलीविजन और वेब‑सीरीज की गहरी समझ रखती हैं
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