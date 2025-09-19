प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वे 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान समुद्री क्षेत्र के लिए नई नीति की घोषणा और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी दौरा करेंगे और कच्छ के धोरडो गांव का लोकार्पण करेंगे, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत भावनगर से होगी, जहां वे ' समुद्र से समृद्धि ' कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक नई नीति की घोषणा भी शामिल है, साथ ही सरकार और निजी कंपनियों के बीच कई समझौते भी होंगे।\प्रधानमंत्री का दौरा सुबह 10:30 बजे भावनगर में एक कार्यक्रम से शुरू होगा, जहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित

करेंगे। इसके बाद, वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोपहर 1:30 बजे अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान लोथल में निर्माणाधीन नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (एनएमएचसी) की प्रगति का जायजा लेंगे। यह कॉम्प्लेक्स लगभग 4,500 करोड़ रुपये की लागत से 375 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस म्यूजियम (77 मीटर), 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पवेलियन, चार थीम पार्क और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। इसके अतिरिक्त, 100 कमरों वाला एक टेंट सिटी और रिसॉर्ट, ई-कार सुविधा और 500 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री मोदी समुद्री विकास को बढ़ावा देने के लिए 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की नींव रखेंगे। इनमें मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, कोलकाता पोर्ट पर नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला, पारादीप पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, और कांडला के दीनदयाल पोर्ट में टुना टेकड़ा मल्टी-कार्गो टर्मिनल का विकास शामिल है। इसके अलावा, एन्नोर, चेन्नई और कार निकोबार में भी कई नई सुविधाओं का शुभारंभ होगा।\गुजरात में, प्रधानमंत्री 26,354 करोड़ रुपये की ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें एचपीएलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल (चारा पोर्ट), गुजरात आईओसीएल रिफाइनरी में नए प्रोजेक्ट, और पीएम-कुसुम योजना के तहत 475 मेगावाट सोलर फीडर का उद्घाटन शामिल है। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चौथे सौर गांव, कच्छ के धोरडो का लोकार्पण करेंगे। धोरडो में मुफ्त बिजली योजना के तहत 100% आवासीय विद्युत कनेक्शनों का सोलराइजेशन किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से, धोरडो के 81 घरों में 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ) द्वारा 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' के रूप में मान्यता प्राप्त धोरडो, मेहसाणा के मोढेरा, खेडा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद राज्य का चौथा सौर गांव बना है। इस कार्यक्रम में समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित एक नई नीति भी लॉन्च की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह दौरा गुजरात के विकास को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

नरेंद्र मोदी गुजरात विकास परियोजनाएं समुद्र से समृद्धि धोरडो

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Bihar Voter List 2025: आ गया भागलपुर का वोटर लिस्ट... 24 लाख में से 2.48 लाख वोटरों का नाम हटा, 34200 मतदाता नदारद; देखें पूरा ब्योराSIR Bihar Voter List 2025 भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में भागलपुर जिले में 1.25 लाख मतदाता अस्थाई रूप से स्थानांतरित 61597 मतदाता मृत मिले हैं। 22 लाख 32 हजार 758 मतदाताओं का गणना प्रपत्र अपलोड किया जा चुका है। कुल 2.

और पढो »

आज गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी: 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ,'समुद्र से समृद्धि' पर फोकसप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। उनके गुजरात दौरे की शुरुआत भावनगर से होगी। यहां वे &39;समुद्र से समृद्धि&39; कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपये से अधिक

और पढो »