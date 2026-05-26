प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में सिक्स लेन पुल का लोकार्पण करेंगे। यह पुल प्रयागराज से अयोध्या और लखनऊ की राह आसान करने के लिए बनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रयागराज में सिक्स लेन पुल का लोकार्पण, अयोध्या और लखनऊ की राह होगी आसान प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन पुल का निर्माण एक-दो महीने में पूरा हो जाएगा, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह पुल प्रया प्रयागराज नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण प्रयागराज से अयोध्या , लखनऊ की यात्रा होगी सुगम। प्रयागराज से अयोध्या और लखनऊ की राह आसान करने के लिए गंगा पर सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। एक से दो माह में पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। शहर के कलश चौराहा से मलाक हरहर तक लगभग 10 किलोमीटर सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसके अलावा सलोरी बघाड़ा से हेतापट्टी के लिए फोरलेन पुल का निर्माण शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने प्रयागराज 'तीन साल बेमिसाल' कार्यक्रम में कहा, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने दो पुल बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि रिंग रोड योजना के तहत यमुना में सिक्स लेन पुल का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बताया कि आने वाले दिनों में कई फ्लाईओवर, आरओबी और पुलों का निर्माण कराया जाएगा.
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रयागराज में सिक्स लेन पुल का लोकार्पण, अयोध्या और लखनऊ की राह होगी आसान प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन पुल का निर्माण एक-दो महीने में पूरा हो जाएगा, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह पुल प्रयाप्रयागराज नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरणप्रयागराज से अयोध्या, लखनऊ की यात्रा होगी सुगम। प्रयागराज से अयोध्या और लखनऊ की राह आसान करने के लिए गंगा पर सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। एक से दो माह में पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। शहर के कलश चौराहा से मलाक हरहर तक लगभग 10 किलोमीटर सिक्स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसके अलावा सलोरी बघाड़ा से हेतापट्टी के लिए फोरलेन पुल का निर्माण शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने प्रयागराज 'तीन साल बेमिसाल' कार्यक्रम में कहा, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने दो पुल बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि रिंग रोड योजना के तहत यमुना में सिक्स लेन पुल का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बताया कि आने वाले दिनों में कई फ्लाईओवर, आरओबी और पुलों का निर्माण कराया जाएगा
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