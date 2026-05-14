प्रतीक यादव के स्वास्थ्य संकट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का गंभीर खतरा

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव को पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अटैक आया था। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस जानलेवा बीमारी के लक्षणों और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के खतरों के बारे में विस्तृत चेतावनी जारी की है।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से एक चिंताजनक स्वास्थ्य संबंधी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के पुत्र प्रतीक यादव के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने की जानकारी मिली है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार, प्रतीक यादव पिछले माह अप्रैल में पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक एक अत्यंत गंभीर और जानलेवा हमले का शिकार हुए थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां डॉक्टरों द्वारा की गई गहन जांच में यह पाया गया कि उनके शरीर के भीतर खून के थक्के बन गए थे और फेफड़ों की नसों में गंभीर रुकावट पैदा हो गई थी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस स्थिति की पुष्टि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रूप में की। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें समय पर इलाज न मिलने पर मरीज को हार्ट फेल्योर या कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि जीवन के लिए घातक होता है। हालांकि, समय पर उपचार मिलने के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उनकी सेहत अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और वे लगातार चिकित्सकीय निगरानी में हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की गंभीरता को समझाते हुए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रो.

अजय वर्मा ने बताया कि यह बीमारी हालांकि बहुत आम नहीं है, लेकिन यह बेहद खतरनाक है। आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक एक हजार लोगों में लगभग 15.9 लोगों में यह समस्या देखी जाती है। इस बीमारी की मुख्य वजह डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) होती है। डीवीटी तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से, विशेष रूप से पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का जम जाता है। जब यह थक्का टूटकर रक्त प्रवाह के साथ फेफड़ों की धमनियों तक पहुंच जाता है, तो वहां रुकावट पैदा कर देता है। इसके परिणामस्वरूप फेफड़ों तक रक्त का संचार बाधित हो जाता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस अटैक के दौरान मरीज को अचानक सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में तेज दर्द महसूस होना, हृदय की धड़कन का असामान्य रूप से बढ़ना, खांसी के साथ खून आना, चक्कर आना, बेहोशी छाना और पैरों में अत्यधिक सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी की मृत्यु दर लगभग हार्ट अटैक के समान ही उच्च होती है। आजकल के युवाओं में शारीरिक बनावट और फिटनेस को लेकर एक अंधी दौड़ मची हुई है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आकर्षक शरीर देखने की चाह में युवा बिना किसी डॉक्टरी सलाह के प्रोटीन पाउडर, स्टेरायड्स और विभिन्न सप्लीमेंट्स का अंधाधुंध सेवन कर रहे हैं। प्रो.

अजय वर्मा ने चेतावनी दी है कि इस तरह का चलन शरीर के आंतरिक अंगों को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है। जब शरीर को उसकी आवश्यकता से अधिक प्रोटीन मिलता है, तो इसका सीधा दबाव किडनी पर पड़ता है, जिससे किडनी खराब होने या पथरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इतना ही नहीं, अनियंत्रित सप्लीमेंट्स के सेवन से हृदय रोगों और हार्ट अटैक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। बाजार में उपलब्ध कई प्रोटीन पाउडर की गुणवत्ता संदिग्ध होती है और उनमें भारी धातुएं तथा प्रतिबंधित स्टेरायड्स मिलाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जहर के समान हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हृदय संबंधी अन्य रोगों के जोखिम को कम करने के लिए जीवनशैली में बदलाव अनिवार्य है। मोटापा, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप (हाईपरटेंशन), कैंसर, हाल ही में हुई कोई बड़ी सर्जरी या हार्मोनल दवाओं का अत्यधिक सेवन इस बीमारी के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। प्रतीक यादव को भी हाईपरटेंशन की समस्या थी, जिसका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कृत्रिम सप्लीमेंट्स के बजाय प्राकृतिक प्रोटीन स्रोतों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। दालें, सोयाबीन, दूध, दही, अंडा, चने, राजमा और सूखे मेवे (ड्राइफ्रूट्स) प्रोटीन के बेहतरीन और सुरक्षित स्रोत हैं। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना आवश्यक है। यदि किसी को भी पैरों में सूजन या सांस फूलने जैसी समस्या महसूस हो, तो उसे तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते उपचार शुरू किया जा सके और जानलेवा स्थितियों से बचा जा सके





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