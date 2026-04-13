प्रफुल्ल हिंगे का ड्रीम डेब्यू और सनराइजर्स हैदराबाद की राजस्थान रॉयल्स पर धमाकेदार जीत

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया, जिसमें प्रफुल्ल हिंगे ने अपने डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट एक अप्रत्याशित खेल है, और इसकी यही विशेषता कभी भी मैदान पर देखने को मिल सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। सोमवार को, अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जो आईपीएल -2026 में उनकी पहली हार साबित हुई। यह हार 57 रनों से मिली। यह हार ऐसी थी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। हैदराबाद ने छह विकेट खोकर 216 रन बनाए, जबकि राजस्थान 19 ओवर में 189 रन बनाकर ही सिमट गई। राजस्थान की इस हार के पीछे दो नए

खिलाड़ी थे। उनमें से एक थे प्रफुल्ल हिंगे, जो अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे। प्रफुल्ल ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया, जिससे राजस्थान उबर नहीं पाई और हार गई। प्रफुल्ल ने पहले ओवर में तीन विकेट लिए और केवल एक रन दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल और आखिरी गेंद पर लुहान डी प्रीटोरियस को पवेलियन भेजा। इनमें से किसी ने भी खाता नहीं खोला। यह आईपीएल इतिहास में पहली बार है कि किसी गेंदबाज ने पहले ही ओवर में तीन विकेट लिए हों। प्रफुल्ल से पहले किसी अन्य गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया था। दूसरे ओवर में एक और नए गेंदबाज साकिब हुसैन ने कप्तान यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। यशस्वी खाता खोलने में सफल रहे और एक रन बनाया। लेकिन प्रफुल्ल को अभी और कहर बरपाना था। राजस्थान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी पुरानी दुश्मनी है। अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रफुल्ल ने रियान पराग को आउट किया। पराग ने चार रन बनाए। क्रिकेट में इसे ड्रीम डेब्यू कहा जाता है। पहले ही ओवर में गेंदबाजों को परेशान करने वाले बल्लेबाजों का शिकार करना, प्रफुल्ल ने उनका टिकना मुश्किल कर दिया। यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे तैयारी थी। वैभव को उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आउट किया। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर रखकर बाउंसर फेंकी और उन्हें खेलने के लिए मजबूर किया। वैभव खेलने गए और आउट हो गए। इससे पता चलता है कि वह कितनी तैयारी के साथ आए थे। प्रफुल्ल की गेंदबाजी में एक और बात देखने को मिली, वह थी उनकी स्पीड लगभग एक समान थी। पहले ओवर में उन्होंने तीनों विकेट 138 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लीं, जिससे पता चलता है कि उनमें अपनी गति को बनाए रखने की क्षमता है। तीन ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर नौ रन पर पांच विकेट था। रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने पारी को संभाला। ऐसी स्थिति में लग रहा था कि राजस्थान आज आईपीएल में सबसे कम स्कोर का आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 23 अप्रैल 2017 को आरसीबी महज 49 रन पर ही ढेर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आज यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। हालांकि, रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने साझेदारी करके ऐसा होने नहीं दिया। फरेरा ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। साकिब ने भी दम दिखाया। दोनों लड़ तो रहे थे, लेकिन जीत दूर लग रही थी। बस एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने और हार के अंतर को कम करने की बात थी। इस साझेदारी को साकिब ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर तोड़ा। उन्होंने अपनी स्लोअर गेंद पर फरेरा को बोल्ड कर दिया। उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और तीन छक्कों की मदद से 69 रन बनाए। जडेजा भी ईशान मलिंगा की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 32 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 45 रन बनाए और यहां से राजस्थान की हार लगभग तय लग रही थी, क्योंकि उन्हें जीत के लिए 26 गेंदों पर 88 रन चाहिए थे जो नामुमकिन लग रहे थे। साकिब ने 17वें ओवर की पांचवीं और आखिरी गेंद पर दो विकेट लेकर चार विकेट पूरे किए। 17 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर नौ विकेट पर 140 रन था। राजस्थान को जीत के लिए एक विकेट चाहिए था। 18वां ओवर मिला, लेकिन वे पंजा नहीं ले सके। चार ओवर में प्रफुल्ल ने 34 रन देकर चार विकेट लिए। अपने चौथे ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, जिससे उनकी इकॉनमी थोड़ी बिगड़ गई। वहीं साकिब ने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट लिए। मलिंगा ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे को आउट कर सनराइजर्स को जीत दिलाई। अभिषेक ने निराश किया। राजस्थान ने इस मैच में टॉस जीता था और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा वापस लौट गए, लेकिन इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में ईशान ने 44 गेंदों में 91 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन स्टेडियम की लाइट बंद होने के कारण उनकी लय टूट गई और वह शतक से चूक गए, लेकिन हैदराबाद की टीम लगातार दूसरे मैच में 200 से ऊपर का स्कोर बनाने में सफल रही। लगातार चार मैच जीतकर हैदराबाद पहुंची। राजस्थान के जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर अभिषेक को शॉर्ट बॉल पर फंसाया और थर्ड मैन पर खड़े रवि बिश्नोई ने उनका कैच लपका। अभिषेक इस साल 18 टी-20 पारियों में सातवीं बार शून्य पर आउट हुए। वहीं 2018 के बाद पहली बार सनराइजर्स का कोई बल्लेबाज गोल्डन डक पर आउट हुआ। इससे पहले शिखर धवन 2018 में पहली ही गेंद पर आउट हुए थे। ईशान ने तहलका मचाया। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ईशान ने संभलकर शुरुआत की और सातवीं गेंद पर पहला चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने आर्चर को छक्का जड़ा और बर्गर को भी छक्का जड़ा। पहले ओवर में केवल दो रन बनाने वाली सनराइजर्स ने चौथे ओवर में 28 रन बनाए और पावरप्ले खत्म होते-होते हेड और ईशान ने टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। पावरप्ले के अगले ही ओवर में हेड पवेलियन लौट गए और उन्हें रियान पराग ने आउट किया। हालांकि दूसरे छोर से ईशान ने विकेट संभाले रखा और छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इस सीजन में उनका यह दूसरा अर्धशतक है। उनके बल्ले से तीन पारियों के बाद अर्धशतक देखने को मिला





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