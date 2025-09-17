प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर खेल दिग्ग्गजों ने दी शुभकामनाएं

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो गए। खेल जगत के दिग्गज मोहम्मद सिराज, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, मनु भाकर, सानिया मिर्जा, अनिल कुंबले, प्रज्ञानंद और रविंद्र जडेजा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ बिताए पलों को याद किया।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो गए। इस विशेष मौके पर खेल जगत के दिग्गजों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ बिताए खास पलों को याद किया। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था और वे 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। मुंबई में एक वीडियो संदेश में मोहम्मद सिराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ' प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको आने वाले वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं । मैं भगवान से

प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छी सेहत मिले और आप जैसे अब तक देश के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहें।' भारत के पूर्व महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने प्रधानमंत्री के लिए लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी को लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। उनका विकसित भारत का सपना तय समय से भी पहले साकार होगा।' पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने प्रधानमंत्री मोदी के खेलों में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, 'जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने खेलों पर खास ध्यान दिया है। उनका विजन था कि भारत ओलंपिक में पदक जीते। उनके नेतृत्व में खेल मंत्रालय का बजट भी बढ़ाया गया।' उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा भारत को खेलों की दुनिया में आगे बढ़ाने की कोशिश की। सहवाग ने पीएम मोदी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी दीं। 2024 ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटर मनु भाकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, 'मोदी जी से मेरी पहली मुलाकात 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हुई थी, जब मैं सिर्फ 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर आई थी। उस समय उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। उसके बाद हम कई आयोजनों में मिलते रहे, और उन्होंने हमेशा मुझे भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। जब भी हम किसी इवेंट में मिलते हैं, उनका रवैया हमेशा सकारात्मक रहता है। यहां तक कि टोक्यो ओलंपिक के प्री-कोविड समय में भी उन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों के लिए समय निकाला। और जब मैं वापस आई, भले ही मेरा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा हो, उन्होंने मुझसे फोन पर बात की और पूरी स्थिति जानी। उन्होंने सब कुछ पूछा और मुझे आगे बढ़ते रहने की सलाह दी।' छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उन्हें अपनी प्रेरणा बताया। उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उनके साथ हर बातचीत प्रेरणादायक रही है। वे हमेशा खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देते हैं।' भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाड़ियों के साथ जुड़ाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'जब आपका प्रधानमंत्री सिर्फ जीत के वक्त नहीं, हार के वक्त भी आपके साथ खड़ा होता है तो उसका असर गहरा होता है। 2023 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल हारा था, वे तुरंत ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था। इसके बाद हमने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता। ये पल खिलाड़ियों के लिए हमेशा यादगार रहते हैं।' शतरंज के ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, 'मैंने उनके साथ दोनों मुलाकातों का आनंद लिया। ऐसा लगा जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसे हम पहले से जानते हों। यह देखकर हैरानी होती है कि वह हर व्यक्ति को याद रखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। वह हर किसी से जुड़ने की क्षमता रखते हैं।' भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने कहा, 'मैं उनसे पहली बार 2010 में मिला था, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय टीम के कप्तान एमएस धोनी ने मुझे उनसे मिलवाया। पीएम मोदी ने कहा- यह तो अपना लड़का है, इसका ध्यान रखना। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े नेता ने मेरे बारे में ऐसा कहा। अगली बार मैं उनसे 2019 में दिल्ली में मिला, जब हम उनसे मिलने गए थे और उन्होंने हमारे साथ 20-25 मिनट तक बातचीत की।'





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

पीएम मोदी जन्मदिन प्रधानमंत्री खेल जगत शुभकामनाएं

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

13 साल CM और 11 साल PM, फिर भी नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ इतनी दौलत, जेब में ₹53 हजार कैश मगर एक भी घर-जमीन नहींप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। वे पिछले 24 सालों में गुजरात के सीएम और भारत के पीएम हैं। मगर इसके बावजूद उनकी संपत्ति 3.

और पढो »

मोदी @75 : संघर्ष से शिखर तक, 75 उपलब्धियां जिन्होंने बदला भारत का चेहराPM Modi At 75: एक साधारण परिवार में जन्मे नरेन्द्र मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो, तो वह मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बनाकर अपने लिए नए रास्ते बना सकता है.

और पढो »

अपने 75वें जन्मदिन पर दिनभर क्या करेंगे पीएम मोदी, 17 सितंबर का प्लान क्या है?PM Modi's 75th birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए। इस मौके पर मोदी कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कई अन्य विकास पहलों का अनावरण भी करेंगे।

और पढो »

टीवी की सबसे बोल्ड और एशिया की सबसे सेक्सी महिला हैं ये, हर एपिसोड पर लेती हैं मोटी फीस, नेट वर्थ जानकर रह ...Happy Birthday Nia Sharma: इस अभिनेत्री ने भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली है और उनकी नेट वर्थ 75 करोड़ है.

और पढो »

PM Modi@75: दुनिया भर के नेता पीएम मोदी को दे रहे हैं बधाई, जानें किसने क्या कहाPM Modi75: दुनिया भर के नेता पीएम मोदी को दे रहे हैं बधाई, जानें किसने क्या कहा Foreign Leaders Wish PM Modi know what they said

और पढो »

भारत, चीन, रूस, अमेरिका, तुर्की के पास क्या है जादुई चाबी...मोदी-ट्रंप-पुतिन समेत 70 पार के बूढ़े कर रहे दुनिया पर राजNarendra Modi birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। उनके समकालीन अमेरिका, चीन, रूस और तुर्की के नेता भी 70 पार की उम्र में सत्ता पर काबिज हैं।

और पढो »