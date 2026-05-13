प्रतीक यादव की रहस्यमयी मौत: जांच का दायरा बढ़ा, अखिलेश यादव के बयान से उठे सवाल

लखनऊ के फिटनेस उद्यमी प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम गहन जांच कर रही है। विसरा और हार्ट प्रिजर्व किए गए हैं, जबकि अखिलेश यादव के बयान ने बिजनेस लॉस और मानसिक तनाव की संभावनाओं को जन्म दिया है।

लखनऊ के जाने-माने व्यक्तित्व प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन ने पूरे शहर और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस दुखद घटना के बाद अब जांच का दायरा काफी विस्तृत होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में पूरी ताकत लगा रही है। डीसीपी स्तर के अधिकारी अपर्णा यादव के निवास पर पहुंचे और वहां मौजूद परिजनों एवं करीबियों से गहन पूछताछ की। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने प्रतीक यादव के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उनके अंतिम समय की डिजिटल गतिविधियों, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया इंटरैक्शन का बारीकी से विश्लेषण किया जा सके। पुलिस का मानना है कि मोबाइल डेटा से यह पता चल सकता है कि घटना से पहले वह किन परिस्थितियों में थे और क्या किसी तरह का मानसिक या बाहरी दबाव उन पर था। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अपर्णा यादव के वापस लौटने पर फोन उन्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तकनीकी जांच सर्वोपरि है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और मेडिकल रिपोर्ट के शुरुआती संकेत काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी घाव या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे प्रारंभिक तौर पर किसी हिंसक घटना या बाहरी हमले की संभावना कम नजर आ रही है। इसी कारण से अब जांच का रुख पूरी तरह से मेडिकल एंगल की ओर मुड़ गया है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतते हुए विसरा और हृदय को प्रिजर्व कर लिया है, ताकि भविष्य में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो, तो विस्तृत पैथोलॉजिकल जांच की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतीक यादव के वजन में पिछले कुछ समय से जो वृद्धि हुई थी, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यदि मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना या हार्ट अटैक है, तो प्रिजर्व किए गए हार्ट की जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में निर्णायक साबित होगी। परिवार और डॉक्टरों की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक कारण की पुष्टि नहीं की गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। इस दुखद घटनाक्रम के दौरान प्रतीक यादव के करीबी मित्र और व्यवसायी मुकेश बहादुर सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह घर का माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ी और वह रसोई में बेसुध होकर गिर पड़े। घर में मौजूद सदस्यों के बीच अफरा-तफरी मच गई और बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। मुकेश बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने शव को करीब से देखा था और शरीर पर कोई नीलापन या चोट के निशान नहीं थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना आधार के बातें न करें और पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उनकी पल्स रुक चुकी थी और आंखें स्थिर थीं, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने एक नया मोड़ ला दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव काफी भावुक थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रतीक अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग था और अपने बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित रहता था। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई बार व्यापार में होने वाले नुकसान व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं और वह गहरे तनाव में चला जाता है। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रतीक यादव किसी गुप्त आर्थिक संकट या व्यावसायिक दबाव से जूझ रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या फिटनेस और रियल एस्टेट के इस बड़े चेहरे के पीछे कोई मानसिक संघर्ष चल रहा था। हालांकि, इस दावे की पुष्टि करने वाला अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। प्रतीक यादव की पहचान केवल एक व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि फिटनेस इंडस्ट्री के एक प्रेरणास्रोत के रूप में भी थी। उन्होंने लखनऊ में हाई-एंड जिम और फिटनेस सेंटर जैसे दि फिटनेस प्लानेट और आयरन कोर फिट जिम की स्थापना की थी, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। वह सोशल मीडिया पर फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाते थे और उनके वर्कआउट वीडियो हजारों लोगों को प्रेरित करते थे। फिटनेस ब्रांड्स के प्रमोशन के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन उनकी व्यावसायिक सक्रियता केवल फिटनेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी उनका बड़ा निवेश था। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और निर्माण परियोजनाओं में उनकी गहरी रुचि थी और उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा था। अब पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या रियल एस्टेट के कारोबार में कोई ऐसी चुनौती थी जिसने उन्हें प्रभावित किया हो.

लखनऊ के जाने-माने व्यक्तित्व प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन ने पूरे शहर और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस दुखद घटना के बाद अब जांच का दायरा काफी विस्तृत होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में पूरी ताकत लगा रही है। डीसीपी स्तर के अधिकारी अपर्णा यादव के निवास पर पहुंचे और वहां मौजूद परिजनों एवं करीबियों से गहन पूछताछ की। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने प्रतीक यादव के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उनके अंतिम समय की डिजिटल गतिविधियों, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया इंटरैक्शन का बारीकी से विश्लेषण किया जा सके। पुलिस का मानना है कि मोबाइल डेटा से यह पता चल सकता है कि घटना से पहले वह किन परिस्थितियों में थे और क्या किसी तरह का मानसिक या बाहरी दबाव उन पर था। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अपर्णा यादव के वापस लौटने पर फोन उन्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तकनीकी जांच सर्वोपरि है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और मेडिकल रिपोर्ट के शुरुआती संकेत काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी घाव या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे प्रारंभिक तौर पर किसी हिंसक घटना या बाहरी हमले की संभावना कम नजर आ रही है। इसी कारण से अब जांच का रुख पूरी तरह से मेडिकल एंगल की ओर मुड़ गया है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतते हुए विसरा और हृदय को प्रिजर्व कर लिया है, ताकि भविष्य में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो, तो विस्तृत पैथोलॉजिकल जांच की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतीक यादव के वजन में पिछले कुछ समय से जो वृद्धि हुई थी, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यदि मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना या हार्ट अटैक है, तो प्रिजर्व किए गए हार्ट की जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में निर्णायक साबित होगी। परिवार और डॉक्टरों की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक कारण की पुष्टि नहीं की गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। इस दुखद घटनाक्रम के दौरान प्रतीक यादव के करीबी मित्र और व्यवसायी मुकेश बहादुर सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह घर का माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ी और वह रसोई में बेसुध होकर गिर पड़े। घर में मौजूद सदस्यों के बीच अफरा-तफरी मच गई और बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। मुकेश बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने शव को करीब से देखा था और शरीर पर कोई नीलापन या चोट के निशान नहीं थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना आधार के बातें न करें और पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उनकी पल्स रुक चुकी थी और आंखें स्थिर थीं, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने एक नया मोड़ ला दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव काफी भावुक थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रतीक अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग था और अपने बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित रहता था। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई बार व्यापार में होने वाले नुकसान व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं और वह गहरे तनाव में चला जाता है। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रतीक यादव किसी गुप्त आर्थिक संकट या व्यावसायिक दबाव से जूझ रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या फिटनेस और रियल एस्टेट के इस बड़े चेहरे के पीछे कोई मानसिक संघर्ष चल रहा था। हालांकि, इस दावे की पुष्टि करने वाला अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। प्रतीक यादव की पहचान केवल एक व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि फिटनेस इंडस्ट्री के एक प्रेरणास्रोत के रूप में भी थी। उन्होंने लखनऊ में हाई-एंड जिम और फिटनेस सेंटर जैसे दि फिटनेस प्लानेट और आयरन कोर फिट जिम की स्थापना की थी, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। वह सोशल मीडिया पर फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाते थे और उनके वर्कआउट वीडियो हजारों लोगों को प्रेरित करते थे। फिटनेस ब्रांड्स के प्रमोशन के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन उनकी व्यावसायिक सक्रियता केवल फिटनेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी उनका बड़ा निवेश था। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और निर्माण परियोजनाओं में उनकी गहरी रुचि थी और उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा था। अब पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या रियल एस्टेट के कारोबार में कोई ऐसी चुनौती थी जिसने उन्हें प्रभावित किया हो





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