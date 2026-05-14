प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने रचा इतिहास, आईपीएल में 1000 रनों की साझेदारी की

पंजाब किंग्स की युवा सलामी जोड़ी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने आईपीएल में कमाल कर दिखाया है। दोनों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पंजाब के लिए दोनों सलामी बल्लेबाओं ने शानदार खेल दिखाया है और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, इस सीजन ये जोड़ी निरंतरता नहीं दिखा सकी है, जिसकी वजह से पीबीकेएस संघर्ष कर रही है। प्रभसिमरन और प्रियांश की पहली ऐसी अनकैप्ड जोड़ी बन गई है, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 1000 रनों की साझेदारी की है। पंजाब के लिए आईपीएल 2025 से ये जोड़ी कमाल कर रही है। इस सीजन भी यही देखने को मिला। हालांकि, मुंबई के खिलाफ प्रियांश बड़ी पारी नहीं खेल सके। दूसरी तरफ प्रभसिमरन ने अर्धशतक लगाया। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने रचा इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब किंग्स की युवा सलामी जोड़ी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने आईपीएल में कमाल कर दिखाया है। दोनों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पंजाब के लिए दोनों सलामी बल्लेबाओं ने शानदार खेल दिखाया है और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, इस सीजन ये जोड़ी निरंतरता नहीं दिखा सकी है, जिसकी वजह से पीबीकेएस संघर्ष कर रही है। प्रभसिमरन और प्रियांश की पहली ऐसी अनकैप्ड जोड़ी बन गई है, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 1000 रनों की साझेदारी की है। पंजाब के लिए आईपीएल 2025 से ये जोड़ी कमाल कर रही है। इस सीजन भी यही देखने को मिला। हालांकि, मुंबई के खिलाफ प्रियांश बड़ी पारी नहीं खेल सके। दूसरी तरफ प्रभसिमरन ने अर्धशतक लगाया। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने रचा इतिहा.

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब किंग्स की युवा सलामी जोड़ी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने आईपीएल में कमाल कर दिखाया है। दोनों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पंजाब के लिए दोनों सलामी बल्लेबाओं ने शानदार खेल दिखाया है और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, इस सीजन ये जोड़ी निरंतरता नहीं दिखा सकी है, जिसकी वजह से पीबीकेएस संघर्ष कर रही है। प्रभसिमरन और प्रियांश की पहली ऐसी अनकैप्ड जोड़ी बन गई है, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 1000 रनों की साझेदारी की है। पंजाब के लिए आईपीएल 2025 से ये जोड़ी कमाल कर रही है। इस सीजन भी यही देखने को मिला। हालांकि, मुंबई के खिलाफ प्रियांश बड़ी पारी नहीं खेल सके। दूसरी तरफ प्रभसिमरन ने अर्धशतक लगाया। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने रचा इतिहा





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