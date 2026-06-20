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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीपश्चिम बंगाल दिवसराज्य के लोगों को शुभकामनाएं
📆20-06-2026 03:19:00
📰Amar Ujala
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान से देश की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने साहित्य , संगीत , कला , आध्यात्मिकता , विज्ञान , व्यापार , वाणिज्य और समाज सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान से देश की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने अपने सं देश में कहा कि पश्चिम बंगाल दिवस केवल एक राज्य के गौरवशाली इतिहास का उत्सव नहीं है, बल्कि उन मूल्यों और योगदानों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने भारत की पहचान को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक परंपरा ने देश को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकास को नई गति देने के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों को साकार करने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय महत्वपूर्ण रहेगा। अपने सं देश के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की निरंतर प्रगति, समृद्धि और राज्य के लोगों के सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की उपलब्धियां आने वाले वर्षों में भी देश के विकास और राष्ट्रीय उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान से देश की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल दिवस केवल एक राज्य के गौरवशाली इतिहास का उत्सव नहीं है, बल्कि उन मूल्यों और योगदानों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने भारत की पहचान को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक परंपरा ने देश को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकास को नई गति देने के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों को साकार करने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय महत्वपूर्ण रहेगा। अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की निरंतर प्रगति, समृद्धि और राज्य के लोगों के सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की उपलब्धियां आने वाले वर्षों में भी देश के विकास और राष्ट्रीय उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेंगी

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