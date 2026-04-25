प्रधानमंत्री मोदी की आगामी विदेश यात्राएं: मई, जून और जुलाई में महत्वपूर्ण दौरों की योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई, जून और जुलाई में कई देशों की यात्रा करेंगे, जिसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आसियान क्षेत्र के देश शामिल हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी महीनों में व्यापक विदेश यात्रा ओं पर निकलने वाले हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। मई, जून और जुलाई के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण देशों की यात्रा करेंगे, जिनमें यूरोप , ऑस्ट्रेलिया और आसियान क्षेत्र के देश शामिल हैं। इन यात्राओं से न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका भी मजबूत होगी। सबसे पहले, प्रधानमंत्री मोदी मई महीने में चार यूरोप ीय देशों की यात्रा करेंगे। इन देशों में नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली शामिल हैं। नॉर्वे में, प्रधानमंत्री मोदी भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इटली में, वे इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें 100 अरब डॉलर के EFTA निवेश और रक्षा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यह यात्रा यूरोप ीय देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करेगी। यूरोप ीय देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई समझौते किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी यूरोप ीय नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद, जून में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे, जहां वे जी-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में भी फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर और जीन-नोएल बौरोट की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी की पुष्टि की है। जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर, प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त करेंगे। जुलाई में, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया , इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे, फिर 7-8 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे, और अंत में 9-10 जुलाई को दो दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी और मेलबर्न दोनों शहरों में कार्यक्रम आयोजित होने की उम्मीद है, और मेलबर्न में भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। इन यात्राओं से ऑस्ट्रेलिया , इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ई मीडिया, ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, मेलबर्न में 14,000 से 35,000 लोगों की क्षमता वाले दो स्थानों का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली ऑस्ट्रेलिया यात्रा मई 2023 में हुई थी, जब उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। उन्होंने सिडनी में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला भी रखी थी। इन सभी यात्राओं का उद्देश्य भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को साकार करना और विश्व शांति और समृद्धि में योगदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा एं भारत की विदेश नीति की सक्रियता और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी महीनों में व्यापक विदेश यात्राओं पर निकलने वाले हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। मई, जून और जुलाई के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण देशों की यात्रा करेंगे, जिनमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आसियान क्षेत्र के देश शामिल हैं। इन यात्राओं से न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका भी मजबूत होगी। सबसे पहले, प्रधानमंत्री मोदी मई महीने में चार यूरोपीय देशों की यात्रा करेंगे। इन देशों में नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली शामिल हैं। नॉर्वे में, प्रधानमंत्री मोदी भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इटली में, वे इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें 100 अरब डॉलर के EFTA निवेश और रक्षा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यह यात्रा यूरोपीय देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करेगी। यूरोपीय देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई समझौते किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद, जून में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे, जहां वे जी-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में भी फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर और जीन-नोएल बौरोट की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी की पुष्टि की है। जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर, प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त करेंगे। जुलाई में, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे, फिर 7-8 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे, और अंत में 9-10 जुलाई को दो दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी और मेलबर्न दोनों शहरों में कार्यक्रम आयोजित होने की उम्मीद है, और मेलबर्न में भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। इन यात्राओं से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, मेलबर्न में 14,000 से 35,000 लोगों की क्षमता वाले दो स्थानों का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली ऑस्ट्रेलिया यात्रा मई 2023 में हुई थी, जब उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। उन्होंने सिडनी में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला भी रखी थी। इन सभी यात्राओं का उद्देश्य भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को साकार करना और विश्व शांति और समृद्धि में योगदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं भारत की विदेश नीति की सक्रियता और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक हैं





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