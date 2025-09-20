प्रधानमंत्री मोदी ने शिप रिपेयरिंग सेंटर की आधारशिला रखी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना, वाराणसी और कोलकाता में शिप रिपेयरिंग सेंटर की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को विदेशी निर्भरता से छुटकारा पाने और देश के विकास के लिए आवश्यक बताया। इस पहल से रोजगार सृजन और जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रमण शुक्ला, भावनगर(अहमदाबाद)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पटना, वाराणसी और कोलकाता में शिप रिपेयरिंग सेंटर की आधारशिला रखी, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेशों पर भारत की निर्भरता देश के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसे दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। पटना में 415 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना जलयानों के संचालन में दक्षता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय जोखिमों और यांत्रिक विफलताओं

को भी कम करेगी। यह सुविधा बिहार में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देगी, साथ ही पटना को गंगा जलमार्ग नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के अवसर भी विकसित होंगे। मोदी ने 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान पटना, वाराणसी और कोलकाता में शिप रिपेयरिंग सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके साथ ही, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट को गति देने के लिए, हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया।\प्रधानमंत्री मोदी ने 'विदेशों पर निर्भरता भारत की विफलता' कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चा दुश्मन है तो वह दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और हमें मिलकर भारत को इस निर्भरता से मुक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ही देश की विफलता होगी। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। मोदी ने कहा कि अगर हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तो हमारा आत्म-सम्मान भी चोटिल होगा। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को दूसरों पर आश्रित छोड़ने या देश के विकास के संकल्प को दूसरों की निर्भरता पर छोड़ने की बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद छह-सात दशकों तक भारत की क्षमता को नजरअंदाज किया, जिसके कारण भारत वह सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसका वह हकदार था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने हजारों-लाखों करोड़ों के घोटाले किए, जिससे देश के नौजवानों का बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि देश को हुए नुकसान का एक बड़ा उदाहरण शिपिंग सेक्टर है। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत रहा है और शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े केंद्र हुआ करता था। उन्होंने कहा कि भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार-कारोबार को गति देते थे। उन्होंने बताया कि आज से 50 साल पहले तक भी भारत में बने जहाजों का उपयोग होता था और उस दौर में भारत का 40 प्रतिशत से अधिक कारोबार देश में बने जहाजों से होता था। भारत हर वर्ष लगभग छह लाख करोड़ रुपये विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सेवाओं के लिए किराए के रूप में देता है। मोदी ने कहा कि यह राशि आज भारत के रक्षा बजट के लगभग बराबर है।\प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि भारत को 2047 तक विकसित होना है, जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए कि 'चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे'। उन्होंने 'वन नेशन, वन डॉक्यूमेंट' और 'वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस' की बात की और कहा कि अब व्यापार-कारोबार को और सरल बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से बड़े-बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है और नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि बीते दशक में 40 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां नेवी में शामिल की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत में ही बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्षमता है और कौशल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े शिप बनाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी, उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अन्य लाभ भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से, भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए, भारत सरकार तीन और बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है, जिन पर आने वाले वर्षों में सत्तर हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिसर्च बताती है कि शिप में होने वाले हर एक रुपये के निवेश से अर्थव्यवस्था में लगभग दोगुना निवेश बढ़ता है। उन्होंने कहा कि शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक नौकरी, सप्लाई चेन में छह से सात नई नौकरियां बनाती है। उन्होंने शिप बिल्डिंग के जरूरी स्किल सेट्स पर भी फोकस करने की बात कही और कहा कि मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का रोल बढ़ेगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 वर्षों में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है और हम जो लक्ष्य तय करते हैं, उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर भी 11 साल पहले जो लक्ष्य तय किए गए थे, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश में बड़े-बड़े जहाजों के लिए बड़े पोर्ट्स बना रहे हैं और सागरमाला जैसी योजनाओं से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं





नरेंद्र मोदी शिप रिपेयरिंग आत्मनिर्भर भारत जलमार्ग रोजगार

