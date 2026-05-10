सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान मोदी विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। विजय के शपथ ग्रहण के बाद केंद्र-राज्य सहयोग और तमिलनाडु के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से फोन पर बातचीत की। सूत्रों के अनुसार, मोदी विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। बातचीत के दौरान तमिलनाडु के विकास और केंद्र-राज्य सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। टीवीके प्रमुख सी.

जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। विजय के शपथ ग्रहण के साथ ही डीएमके और अखिल एआईएडीएमके के लगभग 6 दशकों का दबदबा खत्म हो गया





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