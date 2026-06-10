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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजवाहरलाल नेहरूसबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री
📆10-06-2026 03:15:00
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उपलब्धि उनके लंबे राजनीति क सफर और उनकी नेतृत्व क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई है। उप-राष्ट्रपति सी.

पी.

राधाकृष्णन ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक मील का पत्थर सिर्फ उनके कार्यकाल की लंबाई को नहीं दिखाता है, बल्कि यह हमारे देश के विकास के सफर में बदलाव के एक दौर को दिखाता है। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि हासिल करना केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में हुए बदलावों और विकास की कहानी भी है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति और सामाजिक कल्याण जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। गरीबी कम करने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। यही कारण है कि उनका नेतृत्व देश और दुनिया दोनों में चर्चा का विषय रहा है। विकास के साथ-साथ उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को भी नई पहचान दिलाने का प्रयास किया है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, नई संसद भवन में सेंगोल की स्थापना और विदेशों से प्राचीन भारतीय धरोहरों की वापसी जैसी पहलें इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती हैं। इन प्रयासों ने देश की विविध परंपराओं और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का काम किया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्राचीन विचारधारा 'वसुधैव कुटुंबकम' को प्रमुखता से रखा है। संयुक्त राष्ट्र में तमिल संत कनियन पूंगुंद्रनार के विचारों का उल्लेख कर उन्होंने विश्व बंधुत्व और मानव एकता का संदेश दिया। आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तब यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के लंबे राजनीतिक सफर और उनकी नेतृत्व क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई है। यह क्षण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक यादगार पड़ाव के रूप में दर्ज किया जाएगा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ दिया

 

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