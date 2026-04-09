प्रदेश में शुक्रवार को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, सात लाख वोटरों के नाम कटने की संभावना

प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसमें करीब सात लाख वोटरों के नाम काटे जाने की संभावना है। मसौदा सूची में नाम शामिल कराने और हटवाने के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त की गईं। अंतिम सूची में 13.35 करोड़ लोगों के नाम होने की उम्मीद है, जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होने की संभावना है।

प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अनुमान है कि करीब सात लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नाम काटे जाने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची में लगभग 13.35 करोड़ लोगों के नाम शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इससे पहले, 6 जनवरी को 12.

55 करोड़ मतदाताओं की मसौदा सूची जारी की गई थी। इसके बाद, 6 मार्च तक लोगों से इस मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां और दावे प्राप्त किए गए। कुल 86.69 लाख लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरा। वहीं, 3.18 लाख लोगों ने नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा। मतदाता सूची में 1.04 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके नाम उनके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नामों से मेल नहीं खाते थे, जिसके कारण उन्हें नोटिस भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, 2.22 करोड़ लोग तार्किक विसंगतियों से ग्रस्त थे। सूत्रों का कहना है कि नाम हटवाने और नोटिस पाने वाले मतदाताओं में से लगभग सात लाख लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। इस प्रकार, अंतिम मतदाता सूची में 13.35 करोड़ लोगों के नाम होने की संभावना है। प्रारंभिक मसौदा मतदाता सूची में, 12.55 करोड़ मतदाताओं में से 6.88 करोड़ पुरुष और 5.67 करोड़ महिलाएं थीं। नाम जुड़वाने के लिए आए 86.69 लाख फॉर्म-6 में से 43.06 लाख पुरुषों और 43.62 लाख महिलाओं के थे। वहीं, 3.18 लाख फॉर्म-7 में से 1.46 लाख पुरुषों और 1.31 लाख महिलाओं के थे। नोटिस प्राप्त करने वाले जिन मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, उनमें भी महिलाओं और पुरुषों की संख्या में कोई खास अंतर नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए, अंतिम मतदाता सूची में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने की संभावना है।\मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य नागरिक मतदान कर सकें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना और हटवाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो समय-समय पर अपडेट की जाती है। इस प्रक्रिया में, विभिन्न स्तरों पर जांच और सत्यापन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में दर्ज सभी जानकारी सही है। मतदाता सूची में सुधार के लिए नागरिकों को अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज करने का अवसर दिया जाता है, जिससे सूची को और अधिक सटीक बनाया जा सके। मतदाता सूची में नामों को हटाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि मृत्यु, पलायन या डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ। मतदाता सूची को अद्यतन करने में निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।\अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद, निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। इस सूची का उपयोग चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान करने और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाएगा। मतदाता सूची में शामिल सभी नागरिकों को अपने मतदान केंद्र और मतदान की तारीख के बारे में जानकारी दी जाएगी। चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि वे अपने मताधिकार का महत्व समझें और मतदान में सक्रिय रूप से भाग लें। चुनाव के दौरान, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध होता है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, राजनीतिक दल भी अपनी चुनाव प्रचार रणनीतियों पर काम करना शुरू कर देंगे। वे मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न वादे और घोषणाएं करेंगे। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो जनता को अपनी सरकार चुनने का अवसर प्रदान करती है। यह देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है





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