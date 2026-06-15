स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया। इसके साथ पीएम मोदी को अब तक 33 देशों से अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रदान किया और यह उन विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

स्लोवाकिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान उन विदेशी नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और देश की विदेश नीति तथा वैश्विक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी का सिल贴合 किया गया है कि वह अब तक 33 देशों से अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है और यह स्लोवाकिया के राष्ट्रपति द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति यह सम्मान भारत- स्लोवाकिया संबंधों में गहराई और विश्वसनीयता का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान की संख्या बढ़ते हुए यह देखा जा सकता है कि कई देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत के विकास यात्रा के प्रति अपनी प्रशंसा जताई है। प्रत्येक सम्मान विदेशी सरकारों द्वारा उनकी विदेश नीति हितों और वैश्विक धैर्य को बढ़ाने में उनके योगदान को मांगने के तौर पर दिया जाता है। स्लोवाकिया का यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और मानक से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्लोवाकिया की ओर से विश्वास और मित्रता का प्रतीक है। इसके साथ ही यह भारत की विदेश नीति की सफलता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के उच्च स्तर को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी सम्मानों को देश के विकास और ग्लोबल लीडरशिप के रूप में स्वीकार किया है और यह सभी भारत के लगातार आंकड़ों के रूप में उनके कार्यक्रम का हिस्सा हैं। स्लोवाकिया के साथ भारत की गतिशील रिश्ते कई क्षेत्रों में सहयोग, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और रenix ऊर्जा क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस सम्मान से दोनों देशों के बीच संबंध और सहयोग के भविष्य के लिए भी सकारात्मक संकętrण मिले हैं.

स्लोवाकिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान उन विदेशी नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और देश की विदेश नीति तथा वैश्विक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी का सिल贴合 किया गया है कि वह अब तक 33 देशों से अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है और यह स्लोवाकिया के राष्ट्रपति द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति यह सम्मान भारत-स्लोवाकिया संबंधों में गहराई और विश्वसनीयता का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान की संख्या बढ़ते हुए यह देखा जा सकता है कि कई देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत के विकास यात्रा के प्रति अपनी प्रशंसा जताई है। प्रत्येक सम्मान विदेशी सरकारों द्वारा उनकी विदेश नीति हितों और वैश्विक धैर्य को बढ़ाने में उनके योगदान को मांगने के तौर पर दिया जाता है। स्लोवाकिया का यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और मानक से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्लोवाकिया की ओर से विश्वास और मित्रता का प्रतीक है। इसके साथ ही यह भारत की विदेश नीति की सफलता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के उच्च स्तर को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी सम्मानों को देश के विकास और ग्लोबल लीडरशिप के रूप में स्वीकार किया है और यह सभी भारत के लगातार आंकड़ों के रूप में उनके कार्यक्रम का हिस्सा हैं। स्लोवाकिया के साथ भारत की गतिशील रिश्ते कई क्षेत्रों में सहयोग, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और रenix ऊर्जा क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस सम्मान से दोनों देशों के बीच संबंध और सहयोग के भविष्य के लिए भी सकारात्मक संकętrण मिले हैं





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