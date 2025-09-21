प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी का आह्वान: विदेशी वस्तुओं से मुक्ति और मेड इन इंडिया पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम उठाने का आह्वान किया। इस लेख में, आपके घर में उपयोग होने वाले कई विदेशी ब्रांडों और उत्पादों की सूची दी गई है, जिसे स्वदेशी विकल्पों से बदलने पर जोर दिया गया है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जीएसटी दर में कटौती लागू होने से कुछ घंटे पहले देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने का आह्वान करते हुए स्वदेशी का जोरदार समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि जिस तरह स्वदेशी के मंत्र ने देश की आजादी को ताकत दी, उसी तरह आज देश की समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे दैनिक जीवन में कई विदेशी वस्तुएं शामिल हो गई हैं। हमें इस बात का भी पता नहीं है कि हमारे पास जो कंघी है, वह विदेशी है
या स्वदेशी। हमें इनसे मुक्ति पानी होगी और उन वस्तुओं को खरीदना होगा जो भारत में बनी हों, जिनमें हमारे देश के युवाओं की मेहनत और हमारे बच्चों का पसीना लगा हो।\इस संदर्भ में, हम आपके घर में मौजूद लगभग 200 ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका आप विदेशी ब्रांडों के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन से उत्पाद हैं... ये हैं FMCG और पर्सनल केयर से जुड़ी रोजमर्रा की वस्तुएं: Colgate टूथपेस्ट (अमेरिका), Pepsodent (अमेरिका), Close-Up (अमेरिका), Sensodyne (यूके), Oral-B ब्रश (अमेरिका), Listerine माउथवॉश (अमेरिका), Gillette शेविंग ब्लेड/रेजर (अमेरिका), Dove साबुन/बॉडी वॉश (अमेरिका), Lux (यूके), Pears (यूके), Lifebuoy (यूके), Dettol (यूके), Harpic (यूके), Vim डिशवॉश/स्कॉरिंग पाउडर (यूके), Ariel डिटर्जेंट (अमेरिका), Tide डिटर्जेंट (अमेरिका), Surf Excel (यूके), Comfort फैब्रिक सॉफ्टनर (यूके), Rin साबुन/वाशिंग बार (यूके), Head & Shoulders शैम्पू (अमेरिका), Pantene (अमेरिका), Sunsilk (यूके), L’Oréal हेयर कलर/ स्किन क्रीम (फ्रांस), Garnier (फ्रांस), Nivea (स्किन क्रीम/सनस्क्रीन/लिप बाम) (जर्मनी), Vaseline (अमेरिका), Pond’s (अमेरिका), Olay (अमेरिका), Neutrogena (अमेरिका), Cetaphil (अमेरिका), Johnson’s बेबी उत्पाद (अमेरिका), Pampers डायपर (अमेरिका), Huggies डायपर (अमेरिका), Johnson’s बेबी ऑयल/लोशन (अमेरिका), Nivea डिओडोरेंट/रोल-ऑन (जर्मनी), Rexona (Degree) डिओडोरेंट (ऑस्ट्रेलिया), Axe (Lynx) डिओडोरेंट (फ्रांस), Old Spice (अमेरिका), Camay साबुन (अमेरिका), Lifebuoy हैंडवॉश/बॉडी वॉश (यूके), Dettol हैंडवॉश/साबुन (यूके), Colgate Plax (माउथवॉश) (अमेरिका), Crest टूथपेस्ट (अमेरिका)।\विदेशी पैकेज्ड फूड, स्नैक्स, पेय पदार्थ, सूखे मेवे और सप्लीमेंट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं: Nestle – Maggi noodles (स्विट्जरलैंड), Nestle - Nescafe coffee (स्विट्जरलैंड), Nestle chocolate bars (KitKat etc.) (स्विट्जरलैंड), Cadbury Dairy Milk (यूके), Hershey’s / Reese’s (अमेरिका), Mondelez – Oreo biscuits (अमेरिका), Lay’s chips (PepsiCo) (अमेरिका), Pringles (अमेरिका), Doritos (अमेरिका), Pepsi soft drink (अमेरिका), Coca-Cola (अमेरिका), Sprite / Fanta etc. (अमेरिका), Red Bull energy drink (ऑस्ट्रिया), Tropicana जूस (अमेरिका), Minute Maid (अमेरिका), McCain frozen fries / snacks (कनाडा), Heinz ketchup / sauces (अमेरिका), Hellmann’s mayonnaise (अमेरिका), Tabasco / hot sauce (अमेरिका), Kraft / Kraft Singles (cheese slices) (अमेरिका), Anchor (butter / cheese) (न्यूजीलैंड), Kerrygold (butter, where available) (आयरलैंड), Alpro / Silk (soy / almond milk etc. – niche) (बेल्जियम / अमेरिका), Blue Diamond almonds / roasted almonds etc. (अमेरिका), California Walnuts / imported walnuts (अमेरिका), Cashew nuts from e.g. Australia / East Africa / Vietnam (ऑस्ट्रेलिया / पूर्वी अफ्रीका / वियतनाम), Pistachios (Iran / USA) (ईरान / अमेरिका), Raisins (California; or afghanistan etc.) (अमेरिका / अफगानिस्तान), Prunes / dates from Middle East (मध्य पूर्व), Nutella (इटली), Ferrero Rocher chocolates (इटली), Lindt / Toblerone (chocolates for gifting) (स्विट्जरलैंड), Cadbury’s Gems / M&M’s (यूके / अमेरिका), Oreo ice cream / variants (packaged) (अमेरिका), Quaker Oats (अमेरिका), Kellogg’s cereals (Corn Flakes etc.) (अमेरिका), Weetabix (यूके), Tropicana / Del Monte fruit juice cans (अमेरिका), Sprite / 7UP (PepsiCo) (अमेरिका), Gatorade / sports drinks (occasional) (अमेरिका), Herbal tea bags from Lipton / Tetley (यूके), Green tea / premium tea from Twinings (यूके)। और भी सामानों की सूची बनाई जा रही है, अपडेट जारी है
