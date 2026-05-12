Head Topics

प्रधानमंत्री मोदी की नोर्वे यात्रा: ऊर्जा समझौते का बीड़ा और समुद्री क्षेत्र के समझौते

International News

प्रधानमंत्री मोदी की नोर्वे यात्रा: ऊर्जा समझौते का बीड़ा और समुद्री क्षेत्र के समझौते
नोर्वेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीएलपीजी
📆12-05-2026 15:22:00
📰NBT Hindi News
70 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 51%

प्रधानमंत्री मोदी की अगले हफ्ते की शुरुआत में नोर्वे की ऐतिहासिक यात्रा में मुख्य चर्चाएं मुख्य रूप से ऊर्जा समझौते और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर होंगी। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा समझौते के रूप में लंबे समय तक ऊर्जा समझौते का विस्तार किया जाना चाहता है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते की शुरुआत में नोर्वे की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में उनकी चर्चा मुख्य रूप से लंबे समय तक ऊर्जा समझौते करने और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर होंगी। नोर्वे की दिग्गज कंपनी 'इक्विनोर' भारत को एलपीजी भेज रही है, जिसका लंबे समय तक भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहती है। प्रधानमंत्री की नोर्वे यात्रा से पहले ईटी से बात करते हुए नोर्वे की राजदूत ने कहा, 'क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ हमारा सहयोग अब काफी मजबूत हो गया है।', 'नॉर्वे में मौजूद लगभग 70% नॉर्वेजियन कंपनियां समुद्री क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। जाहिर है, वे पर्यावरण अनुकूल सॉल्यूशन पर भी काम कर रही हैं।', 'और आपको बता दें, अगले 18 मई को द्विपक्षीय बैठकें होंगी जिसे प्रधानमंत्री होंगी। इसके बाद 19 मई को 'भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' का तीसरा संस्करण आयोजित होगा। इसके बाद मुख्य बैठक ओस्लो सिटी हॉल में होगी। साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत शाही जोड़ा यानी राजा और रानी अपने महल में करेंगे।', 'भारत को एलपीजी भेज रही नोर्वे की दिग्गज कंपनी इक्विनोर ने यह जानकारी दी, नोर्वे की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी इक्विनेयर नोर्वे को एलपीजी एक्सपोर्ट कर रही है। यह επιβεβαι करती है कि नोर्वे का निर्यात भारत को बढ़ाना पसंद है। इसके लिए कंपनी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले और भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। नोर्वे की राजदूत ने 'भारत-EFTA व्यापार समझौते' मनाने के लिए भी द्विपक्षीय यात्रा का अहम हिस्सा बताया है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते की शुरुआत में नोर्वे की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में उनकी चर्चा मुख्य रूप से लंबे समय तक ऊर्जा समझौते करने और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर होंगी। नोर्वे की दिग्गज कंपनी 'इक्विनोर' भारत को एलपीजी भेज रही है, जिसका लंबे समय तक भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहती है। प्रधानमंत्री की नोर्वे यात्रा से पहले ईटी से बात करते हुए नोर्वे की राजदूत ने कहा, 'क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में भारत के साथ हमारा सहयोग अब काफी मजबूत हो गया है।', 'नॉर्वे में मौजूद लगभग 70% नॉर्वेजियन कंपनियां समुद्री क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। जाहिर है, वे पर्यावरण अनुकूल सॉल्यूशन पर भी काम कर रही हैं।', 'और आपको बता दें, अगले 18 मई को द्विपक्षीय बैठकें होंगी जिसे प्रधानमंत्री होंगी। इसके बाद 19 मई को 'भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' का तीसरा संस्करण आयोजित होगा। इसके बाद मुख्य बैठक ओस्लो सिटी हॉल में होगी। साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत शाही जोड़ा यानी राजा और रानी अपने महल में करेंगे।', 'भारत को एलपीजी भेज रही नोर्वे की दिग्गज कंपनी इक्विनोर ने यह जानकारी दी, नोर्वे की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी इक्विनेयर नोर्वे को एलपीजी एक्सपोर्ट कर रही है। यह επιβεβαι करती है कि नोर्वे का निर्यात भारत को बढ़ाना पसंद है। इसके लिए कंपनी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले और भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। नोर्वे की राजदूत ने 'भारत-EFTA व्यापार समझौते' मनाने के लिए भी द्विपक्षीय यात्रा का अहम हिस्सा बताया है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

नोर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलपीजी ऊर्जा समझौते समुद्री क्षेत्र ईक्विनेयर नोर्वे समझौते के विस्तार निर्यात

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-12 18:21:59