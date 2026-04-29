प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वारणसी से शुरू होकर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांजिट विजिट के साथ समाप्त होगा। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।

डिजिटल टीम, लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा है और यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वारणसी से शुरू होकर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांजिट विजिट के साथ समाप्त होगा। इस दौरान एयरपोर्ट से टोल प्लाजा आगरा एक्सप्रेसवे तक यातायात डायवर्जन किया गया है। प्रधानमंत्री के विमानों का काफिला वारणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से वे हेलिकॉप्टर से हरदोई जाएंगे। वापसी में प्रधानमंत्री हरदोई से लखनऊ होकर नई दिल्ली जाएंगे। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। भारी वाहनों के लिए डायवर्जन अमौसी एयरपोर्ट वीआईपी मोड़ से किया गया है, जहां भारी वाहन एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन अमौसी कमर्शियल मोड़ से बाएं होकर जाएंगे। लखनऊ से हरदोई होते हुए शाहजहांपुर और बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन आगरा एक्सप्रेसवे और हरदोई मार्ग की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये वाहन खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या बाजपुर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर सीतापुर मार्ग होते हुए जाएंगे। लखनऊ से हरदोई होते हुए उन्नाव, कन्नौज और कानपुर की ओर जाने वाले भारी वाहन आगरा एक्सप्रेसवे और हरदोई मार्ग की तरफ नहीं जाएंगे। ये वाहन खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या बाजपुर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर एनएच-27 कानपुर मार्ग होकर जाएंगे। तिकोनिया तिराहा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन दुबग्गा पेट्रोल पंप तिराहा और दुबग्गा थाना तिराहा होकर जाएंगे। सामान्य वाहनों के लिए व्यवस्था शहीद पथ मोड़ से अमौसी की तरफ कोई भी यातायात नहीं जा सकेगा। यह बिजनौर अंडरपास होते हुए किसान पथ होकर जाएगा। कानपुर से अमौसी की ओर से आने वाले वाहन किसान पथ से दाएं सर्विस लेन से ऊपर चढ़कर नटकुर या अनूप खेड़ा अंडरपास से शहीद पथ होकर जाएगा। स्कूटर इंडिया से अमौसी एयरपोर्ट की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। यह बिजनौर थाना रोड होकर शहीद पथ या किसान पथ होकर जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट की तरफ पाबंदी सरोजनीनगर से नादरगंज की ओर किसी भी प्रकार का यातायात अमौसी एयरपोर्ट नहीं जा सकेगा। यह नादरगंज से बाएं बल्दीखेड़ा, अनवरा फ्लाईओवर होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा। कमता तिराहा से किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहन शहीद पथ पर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन किसान पथ होकर जाएंगे। अनवरा ऑयल डिपो की ओर से कोई भी ऑयल टैंकर नादरगंज से बाएं नहीं जा सकेगा। यह टैंकर नादरगंज से दाएं होकर जाएगा। पराग बूथ से पुरानी चुंगी की ओर आने वाले सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह आशियाना क्षेत्र से होकर जाएगा। कृष्णा नगर कॉलोनी से नीलम फार्मेसी की ओर आने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह यातायात ट्रैफिक पार्क होकर जाएगा। बदाली खेड़ा से कृष्णा नगर की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। पकरी पुल से अपोलो मेडिक्स होकर बदनाम लड्डू की ओर आने वाला सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। लोकबंधु हॉस्पिटल से पीकैडली की ओर आने वाला सामान्य यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आलमबाग से बाराबिरवा की ओर आने वाला सामान्य यातायात पकरी पुल बंगला बाजार होकर जा सकेगा। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। यह यात्रा प्रधानमंत्री के सुरक्षित और सुखी यात्रा के लिए है। इस यात्रा के दौरान सभी यात्री को यात्रा से पहले अपने रूट को चेक करना चाहिए और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करना चाहिए। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। यह यात्रा प्रधानमंत्री के सुरक्षित और सुखी यात्रा के लिए है। इस यात्रा के दौरान सभी यात्री को यात्रा से पहले अपने रूट को चेक करना चाहिए और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करना चाहिए.

डिजिटल टीम, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा है और यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वारणसी से शुरू होकर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांजिट विजिट के साथ समाप्त होगा। इस दौरान एयरपोर्ट से टोल प्लाजा आगरा एक्सप्रेसवे तक यातायात डायवर्जन किया गया है। प्रधानमंत्री के विमानों का काफिला वारणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से वे हेलिकॉप्टर से हरदोई जाएंगे। वापसी में प्रधानमंत्री हरदोई से लखनऊ होकर नई दिल्ली जाएंगे। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। भारी वाहनों के लिए डायवर्जन अमौसी एयरपोर्ट वीआईपी मोड़ से किया गया है, जहां भारी वाहन एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन अमौसी कमर्शियल मोड़ से बाएं होकर जाएंगे। लखनऊ से हरदोई होते हुए शाहजहांपुर और बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन आगरा एक्सप्रेसवे और हरदोई मार्ग की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये वाहन खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या बाजपुर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर सीतापुर मार्ग होते हुए जाएंगे। लखनऊ से हरदोई होते हुए उन्नाव, कन्नौज और कानपुर की ओर जाने वाले भारी वाहन आगरा एक्सप्रेसवे और हरदोई मार्ग की तरफ नहीं जाएंगे। ये वाहन खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या बाजपुर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर एनएच-27 कानपुर मार्ग होकर जाएंगे। तिकोनिया तिराहा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन दुबग्गा पेट्रोल पंप तिराहा और दुबग्गा थाना तिराहा होकर जाएंगे। सामान्य वाहनों के लिए व्यवस्था शहीद पथ मोड़ से अमौसी की तरफ कोई भी यातायात नहीं जा सकेगा। यह बिजनौर अंडरपास होते हुए किसान पथ होकर जाएगा। कानपुर से अमौसी की ओर से आने वाले वाहन किसान पथ से दाएं सर्विस लेन से ऊपर चढ़कर नटकुर या अनूप खेड़ा अंडरपास से शहीद पथ होकर जाएगा। स्कूटर इंडिया से अमौसी एयरपोर्ट की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। यह बिजनौर थाना रोड होकर शहीद पथ या किसान पथ होकर जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट की तरफ पाबंदी सरोजनीनगर से नादरगंज की ओर किसी भी प्रकार का यातायात अमौसी एयरपोर्ट नहीं जा सकेगा। यह नादरगंज से बाएं बल्दीखेड़ा, अनवरा फ्लाईओवर होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा। कमता तिराहा से किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहन शहीद पथ पर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन किसान पथ होकर जाएंगे। अनवरा ऑयल डिपो की ओर से कोई भी ऑयल टैंकर नादरगंज से बाएं नहीं जा सकेगा। यह टैंकर नादरगंज से दाएं होकर जाएगा। पराग बूथ से पुरानी चुंगी की ओर आने वाले सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह आशियाना क्षेत्र से होकर जाएगा। कृष्णा नगर कॉलोनी से नीलम फार्मेसी की ओर आने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह यातायात ट्रैफिक पार्क होकर जाएगा। बदाली खेड़ा से कृष्णा नगर की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। पकरी पुल से अपोलो मेडिक्स होकर बदनाम लड्डू की ओर आने वाला सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। लोकबंधु हॉस्पिटल से पीकैडली की ओर आने वाला सामान्य यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आलमबाग से बाराबिरवा की ओर आने वाला सामान्य यातायात पकरी पुल बंगला बाजार होकर जा सकेगा। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। यह यात्रा प्रधानमंत्री के सुरक्षित और सुखी यात्रा के लिए है। इस यात्रा के दौरान सभी यात्री को यात्रा से पहले अपने रूट को चेक करना चाहिए और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करना चाहिए। इस यात्रा के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। यह यात्रा प्रधानमंत्री के सुरक्षित और सुखी यात्रा के लिए है। इस यात्रा के दौरान सभी यात्री को यात्रा से पहले अपने रूट को चेक करना चाहिए और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करना चाहिए





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