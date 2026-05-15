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प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी

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प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी
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📆15-05-2026 18:15:00
📰Dainik Jagran
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच सात समझौतों, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने, रक्षा संबंधों को बढ़ाने, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति, नए निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां दोनों देशों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, रक्षा सहयोग तथा नए निवेश सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों के अनुसार, भारत और यूएई के बीच संयुक्त रूप से पेट्रो उत्पादों का रणनीतिक भंडार बनाया जाएगा। यूएई लंबे समय तक एलपीजी आपूर्ति करेगा, पांच अरब डालर का नया निवेश करेगा, सुपर कंप्यूटर कलस्टर स्थापित करेगा और रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। एक समझौता गुजरात के वादिनेर में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की निरंतर और मजबूती को स्वीकार किया और एक व्यापक रणनीतिक ढांचा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए।यूएई ने पांच अरब डालर का नए निवेश का वादा किया है। पहले 100 अरब डालर के निवेश की बात की गई है, जिसमें से 20 अरब डालर पहले ही खर्च हो चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां दोनों देशों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, रक्षा सहयोग तथा नए निवेश सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों के अनुसार, भारत और यूएई के बीच संयुक्त रूप से पेट्रो उत्पादों का रणनीतिक भंडार बनाया जाएगा। यूएई लंबे समय तक एलपीजी आपूर्ति करेगा, पांच अरब डालर का नया निवेश करेगा, सुपर कंप्यूटर कलस्टर स्थापित करेगा और रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। एक समझौता गुजरात के वादिनेर में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की निरंतर और मजबूती को स्वीकार किया और एक व्यापक रणनीतिक ढांचा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए।यूएई ने पांच अरब डालर का नए निवेश का वादा किया है। पहले 100 अरब डालर के निवेश की बात की गई है, जिसमें से 20 अरब डालर पहले ही खर्च हो चुके हैं

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